إسرائيل وحزب الله.. مواجهات غير مسبوقة فى الجنوب اللبنانى

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن جيش الاحتلال نفذ غارات جوية على أماكن في صيدا، وهي أبعد نقطة في الجنوب اللبناني، حيث إننا نشهد توسعا واضحا لقوات الاحتلال في أهدافه بالجنوب اللبناني.

وأضاف "سنجاب"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال استهدفت أمس منطقة البقاع الغربي بعدة غارات إسرائيلية تجاوزت الـ15 غارة، وشهدنا غارات إسرائيلية لـ8 بلدات في الجنوب اللبناني.

حزب الله ينفذ سلسلة غارات عبر مسيرات على موقع عسكري إسرائيلي

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أن الصليب الأحمر سوف يصدر بيانًا يعلن فيه الأعداد الكاملة للمصابين والشهداء، في المقابل نفذ حزب الله اللبناني سلسلة غارات عبر مسيرات على موقع عسكري إسرائيلي في الجهة المقابلة للقطاع الغربي من الجنوب اللبناني، ويأتي ذلك ردًا على الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات اللبنانية.