السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الموساد السابق: نتنياهو يتعمد منع إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب.. ويجب رحيل الحكومة

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الموساد السابق داني ياتوم، مساء اليوم السبت، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يهتم سوى بنفسه، قائلًا: "علينا أن نخرج للشوارع بمئات الآلاف للمطالبة برحيل الحكومة".

وأضاف رئيس الموساد السابق، أن نتنياهو يتعمد منع إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب؛ لأن الأمر يعرض حكومته للخطر.

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المعارضة الإسرائيلية: على جانتس الاستقالة اليوم ولا يساعد نتنياهو على البقاء بالسلطة

فيما أصدرت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، بيانًا مساء اليوم، قالت فيه إن تدمير حركة حماس وإعادة المختطفين أصبحا هدفين متناقضين.

وقالت زوجة أسير إسرائيلي بغزة، إن حكومة نتنياهو تنازلت عن المحتجزين، ودماؤهم في عنق نتنياهو وكل من تعاون معه.

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الأسوأ فى تاريخ إسرائيل..رئيس بلدية سديروت: يجب حل الحكومة بعد فشلها وإخفاقها

في وقت سابق، من اليوم، قالت القناة 12 العبرية نقلًا عن رئيس بلدية سديروت، إنه يجب حل الحكومة الإسرائيلية الحالية بعد فشلها وإخفاقها والإحباط الذي سببته.

فيما أفادت قناة "كان" العبرية، بأن قوات الاحتلال فشلت في اعتراض 5 صواريخ من ضمن الرشقة الصاروخية المكثفة الأخيرة التي أطلقتها سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي على عسقلان.

وفي وقت سابق من اليوم، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه يجب على بيني غانتس الإعلان الليلة عن انسحابه من الحكومة الأسوأ في تاريخ إسرائيل.

وتابع لابيد: على غانتس أن يعلن أنه لن يساهم في غدر المختطفين وهجر الشمال وتدمير الاقتصاد والطبقة الوسطى، متابعًا أنه يجب الإعلان عن أنه لن يساعد نتنياهو على البقاء في الحكم، وأنه سيترك الحكومة نهائيًا، وأن يدعو لانتخابات الآن.

وسبق، وقال أبوعبيدة، المتحدث الرسمي باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يفضل مقتل جنوده وهم يبحثون عن رفات وجثامين، بدلًا من تبادل أسرى لا يخدم مصالحه، حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".

وشهد العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، مظاهرات حاشدة تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

رئيس الموساد السابق نتنياهو المحتجزين قطاع غزة حركة حماس

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