السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المعارضة الإسرائيلية: على جانتس الاستقالة اليوم ولا يساعد نتنياهو على البقاء بالسلطة

يائير لابيد
يائير لابيد

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أنه يجب على بيني جانتس ألا يساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البقاء بالسلطة، ويترك الحكومة فورا، ويدعو لإجراء انتخابات، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح زعيم المعارضة الإسرائيلية أنه يجب على "جانتس" أن يعلن الليلة استقالته من أسوأ حكومة عرفتها إسرائيل.

وأشار زعيم المعارضة الإسرائيلية إلى أنه على بيني جانتس أن يعلن عن أنه لم يعد مستعدا لمد يده للتخلي عن المحتجزين وسحق الاقتصاد.

القاهرة الإخبارية بيني جانتس نتنياهو الحكومة انتخابات إسرائيل

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