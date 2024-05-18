السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مستقبل وطن": رسائل الرئيس بالقمة العربية تؤكد موقف مصر الداعم لاستقرار الأوضاع

المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد

ثمن المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال القمة العربية التي عقدت بالعاصمة البحرينية المنامة.


وقال "رشاد" إن مشاركة الرئيس تأتي في ظل مرحلة دقيقة تمر بها منطقة الشرق الأوسط، تتطلب من الجميع وحدة الصف وتوحيد الرؤى المشتركة سعيًا نحو بناء السلام والاستقرار والتنمية الشاملة للجميع.

 

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وأشار "رشاد" إلى أن الزخم الذي شهدته زيارة الرئيس بلقائه العديد من الرؤساء يؤكد أهمية التنسيق والتعاون في مواجهة التحديات الراهنة، ورسالة تؤكد موقف مصر الثابت والداعم لاستقرار الأوضاع في كافة البلدان العربية بما يحقق الأمن والتنمية لشعوبنا الشقيقة، والرفض القاطع لتصفية القضية الفلسطينية.


وأوضح "رشاد" أن حرص الرئيس على مناقشة تطورات الأوضاع في غزة تستهدف خلق تكتلات إقليمية ودولية قوية داعمة للقضية الفلسطينية ورافضة للعدوان الإسرائيلي الغاشم والإجرامي الذي حصد أرواح الأبرياء وهدد سلم واستقرار المنطقة.


وتابع: "ونؤكد دعمنا وتأييدنا للبيان الختامي للقمة والذي جاء على قدر الحدث وعلى قدر المسؤولية العربية في الحفاظ على استقرار المنطقة واستعادة حق الشعب الفلسطيني الشقيق في العيش بسلام وإقامة دولته المستقلة".

المهندس أشرف رشاد الشريف الامين العام لحزب مستقبل وطن الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي العاصمة البحرينية

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