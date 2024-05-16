برلمانية: الرئيس السيسى جدد تأكيده على ثبات موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

قالت النائبة الدكتورة عايدة نصيف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة البحرين اليوم الخميس، تؤكد ثبات موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية ورفض تصفيتها من خلال التهجير القسري للفلسطينيين.

وأكدت نصيف في تصريحات لها، أن القمة العربية في دورتها الـ 33 تنعقد في ظل ظروف استثنائية يشهدها الوطن العربي والعالم، بما يتطلب من الجميع أن يطلع نحو مسئولياته نحو الأحداث الجارية من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل والحفاظ على الأمن القومي العربي، وإنقاذ المنطقة من السقوط في الهاوية جراء ما تتعرض له من حروب، خاصة أن العالم بات مقدرا له الاختيار ما بين مسار السلام والاستقرار أو مسار الفوضى والدمار- حسب ما وصفه الرئيس السيسي اليوم في خطابة بالقمة.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أن كلمات قادة وزعماء العرب خلال القمة عكست حجم الغضب العربي من العدوان الإسرائيلي والممارسات الصهيوني التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وما آلت إليه الأمور من جرائم حرب بحق مدنيين عزل، وانتهاكات أدت إلى تشريدهم ونزوحهم عمدا وقصدا ليكونوا بين مطرقة التهجير وسندان أبشع أنواع الموت.

وطالبت عضو البرلمان الدولي بالاستجابة لمطالب القمة العربية بعقد مؤتمر دولي من شأنه إحكام السيطرة على زمام الأمور ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي والحفاظ على حياة وحقوق الشعب الفلسطيني التي لا تقل أهمية عن حياة الآخرين، وإلا سيكون التاريخ شاهدا على الجميع دون رحمة.