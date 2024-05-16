الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

قيادى بـ"مستقبل وطن": كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية أكدت ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية

كلمة الرئيس السيسي
كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية

أشاد رشاد عبدالغني القيادي بحزب "مستقبل وطن"، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال أعمال القمة العربية الـ 33 المنعقدة في البحرين بحضور قادة وزعماء العرب وممثلين دوليين، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي أكدت "ثوابت مصر" تجاه القضية الفلسطينية، الرافضة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، والمحافظة على القضية الفلسطينية من التصفية وحماية لأمن المنطقة القومي.

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 دعم مسار السلام في المنطقة

وأكد القيادي بحزب "مستقبل وطن" في بيانٍ له، اليوم الخميس، أن الدولة المصرية منذ اندلاع الأزمة وعبر التاريخ وهي تدعم مسار السلام في المنطقة والعمل على إيجاد حلول سلمية لحل النزاعات في المنطقة العربية، وآخرها أحداث السابع من أكتوبر وما تبعها من عدوان إسرائيلي غاشم استهدف الأخضر واليابس والإبادة الجماعية للفلسطينيين دون رحمة من أطفال ونساء وشيوخ ومرضى، حيث كان إصرار مصر والعمل المكثف لوقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأوضح القيادي بحزب "مستقبل وطن"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه ما يحدث في غزة، ومحاولات الكيان الصهيوني لتصفية القضية، وتنفيذ مخطط عسكري لاجتياح رفح الفلسطينية، بما يعني أن الكيان الصهيوني يمضي في خطته الإجرامية الممنهجة غير مبالي بسبب الصمت الدولي المتخاذل تجاه ما يحدث على الأراضي الفلسطينية.

وشدد عبدالغني، على أن لا سبيل لمسار سلام دائم في المنطقة دون مسار سلام حقيقي في غزة من خلال وقف إطلاق النار وفرض حل الدولتين وردع دولي للاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه، ومن ثمَّ يكون إرساء السلام والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة لصالح جميع شعوبها.

حزب مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة العربية البحرين القضية الفلسطينية

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