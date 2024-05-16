الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء القمة العربية فى دورتها الـ33 بالبحرين.. بث مباشر

القمة العربية في
القمة العربية في دورتها الـ33 بالبحرين

بدأت أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورته الـ33 بحضور عدد من القادة العرب والضيوف، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية".

استمرار الحرب في غزة

وتأتي القمة العربية في وقت حساس ودقيق للغاية، بحسب تصريحات متحدث الرئاسة في مصر عبر فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي بدأت صباح السبت السابع من أكتوبر 2023 عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردًا على الانتهاكات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليًا وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني التي سجلت أكثر من 35 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.

القمة العربية القادة العرب مجلس الجامعة العربية اجتماع مجلس الجامعة العربية

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