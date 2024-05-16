الخميس 16 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف استعدت البحرين لإنجاح أول لقمة عربية على أراضيها؟

البحرين
البحرين

حرصت البحرين على بذل جهود على مختلف الأصعدة لإنجاج القمة العربية بالمنامة دبلوماسيا وتنظيميا.

وشكلت البحرين عدة لجان داخلية وحارجية لمتابعة سير أعمال القمة قبل وفي أثناء انعقادها.

وأعلن ملك البحرين، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، في قمة الرياض الماضية، تراحب المنامة لاجتماعات القمة العربية المقبلة في عام 2024.

وكونت البحرين خلايا عمل لإنجاح القمة العربية التي تستضيفها للمرة الأولى على أراضيها بتشكيل لجنة الإعداد والتنظيم التابعة لوزارة الخارجية للتواصل مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فيما يخص التحضيرات والترتيبات اللازمة لملفات القمة التي سيناقشها القادة والزعماء العرب خلال الاجتماعات.

قمة المنامة البحرين سلمان آل خليفة ملك البحرين قمة الرياض

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