الخميس 16 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": مستشفيات غزة قد تتوقف عن العمل خلال ساعات

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

تحدث مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خان يونس، بشير جبر، عن آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتصعيد العدوان على قطاع غزة ليس فقط في محاور الاشتباك، ولكن في كل أحياء ومحافظات القطاع، خاصة أن القصف الإسرائيلي لم يهدأ تجاه رفح الفلسطينية، تحديدًا فى المناطق الشرقية منها، مما أدى ذلك لارتقاء 4 شهداء، وإصابة أعداد من المواطنين وصلوا إلى مستشفى الكويتي التخصصي لتلقي العلاج.

المحافظة الوسطى ما زالت تشهد قصفًا إسرائيليًا عنيفًا باتجاه المخيمات

وأشار إلى أن المحافظة الوسطى ما زالت تشهد قصفًا إسرائيليًا عنيفًا باتجاه المخيمات، والتي تعد منازل ضيقة ومتلاصقة بعضها ببعض، مما أنتج القصف تجاه المخيمات لسقوط شهداء ومصابين جراء هذه الغارات الإسرائيلية المتتالية.

وأكد أن مدينة غزة تحديدًا حي الصفطاوي ومنطقة أبوإسكندر ما زالت تشهد قصفًا عنيفًا باتجاه تلك المنطقة، سبق هذا القصف قصف استهدف منطقة شارع الجلاء لمجموعة من المواطنين الذين كانوا يحاولون التقاط إشارة إنترنت في تلك المنطقة، مما أدى لاستشهاد مجموعة من المواطنين وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة الخطورة.

المستشفيات في قطاع غزة تفتقد الأدوية والمستلزمات الطبية لعملها

وعن قطاع الصحة، أوضح أن المستشفيات في قطاع غزة تفتقد الأدوية والمستلزمات الطبية لعملها، وفقدانها الوقود الذي يقوم بتشغيل مولدات الكهرباء التي تدعم هذه المستشفيات بالطاقة الكهربائية، وبالتالي العمل فيها قد يتوقف خلال الساعات المقبلة، مثلما حدث مع المستشفي الأوروبي.

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