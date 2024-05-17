الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: مشروع "مستقبل مصر" يعزز الأمن الغذائي ونهضة زراعية غير مسبوقة

النائبة ميرال جلال
النائبة ميرال جلال الهريدي

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب "حماة الوطن"، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مستقبل مصر للتنمية الزراعية المستدامة، إنجاز جديد يُضاف لرصيد إنجازات الدولة في مجال الإنتاج الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من كل المحاصيل الزراعية وتصدير الفائض للخارج، مشيرة إلى أن المشروع يُعد باكورة مشروعات الدلتا الجديدة التي ستحول الإنتاج الزراعي في مصر لثروة استثمارية هائلة وعوائدها ستكون مصدر أمان كبير المرحلة المقبلة.

ولفتت الهريدي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى أن المشروع يُعد قاطرة مصر الزراعية وأحد الأهداف الرئيسية والطموحة للدولة المصرية، والتي نجحت في تدشينها في السنوات الأخيرة بهدف تحقيق نهضة زراعية وتنموية شاملة، ونموذجًا للاستثمار الأمثل في الموارد الطبيعية والبشرية، باستخدام أحدث التقنيات الزراعية والابتكارات العلمية لتحقيق إنتاجية عالية ومستدامة وبجودة ممتازة.

 تعزيز الأمن الغذائي

وأكدت أن الدولة خلال السنوات الأخيرة وفي ظل الاضطرابات المتعددة التي تحدث في كثير من المحيط المجاور سواء على مستوى الحروب والصراعات المحيطة أو جائحة فيروس كورونا، أيقنت أهمية تعزيز فكرة الأمن الغذائي والاعتماد على المنتج المحلي والتصنيع المحلي وكذلك في مجال الزراعة من أجل الاستغناء عن أي محاولات للاستعانة بالخارج.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن المشروع سيتيح توفير فرص جديدة، فضلًا عن تطوير جديد يُضاف للرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى مساحات زراعية خصبة، وتقليل الفجوة الغذائية من خلال زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح، والذرة، والفول، فضلًا عن تطوير قطاعات الإنتاج الحيواني والداجني.

النائبة ميرال جلال الهريدي حزب حماة الوطن المرحلة الاولي مشروع مستقبل مصر إنجازات الدولة المصرية

مواد متعلقة

برلمانية: كلمة الرئيس بالقمة العربية عبرت بقوة عن موقف مصر بالقضية الفلسطينية

وزير المالية يكشف بندوة "مستقبل وطن" تفاصيل الموازنة العامة للدولة

برلمانى: كلمة السيسى بقمة البحرين تضع العالم أمام مسئولياته تجاه ما يحدث فى غزة

برلمانية: الرئيس السيسى جدد تأكيده على ثبات موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

حزب "الاتحاد": كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية جاءت شاملة وكاشفة لانتهاكات الاحتلال

قيادى بـ"مستقبل وطن": كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية أكدت ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية

برلمانية: كلمة الرئيس السيسى بالقمة العربية أكدت مصداقية الموقف المصرى تجاه غزة

حزب "الجيل": كلمة الرئيس السيسى بقمة البحرين جرس إنذار للمجتمع الدولى

الأكثر قراءة

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

عاجل| كولر يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة الترجى بنهائى دورى أبطال إفريقيا

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

نعت نفسها قبل موتها.. وفاة تيك توكر مصرية شهيرة (فيديو)

"كانت لابسه سواريه ومقدرتش أمسك نفسى".. اعترافات سائق أوبر فى "اغتصاب فتاة مدينة نصر" (فيديو)

تصريحات مثيرة فى المؤتمر الصحفي الأخير لـ "كلوب" قبل رحيله عن ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

حسين دعسة

بين نكبة ومؤتمر.. استعادة النكبة فى حرب غزة

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «1-2»

ماجد حبته

عقلاء فى تل أبيب!

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

باستثناء أمريكا.. دول غربية تحث إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي في غزة

جامعة جنت البلجيكية تقطع علاقاتها مع ثلاث مؤسسات إسرائيلية

اليوم 224 للعدوان.. المجازر الإسرائيلية متواصلة فى كل مناطق غزة