برلمانية: مشروع "مستقبل مصر" يعزز الأمن الغذائي ونهضة زراعية غير مسبوقة

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب "حماة الوطن"، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مستقبل مصر للتنمية الزراعية المستدامة، إنجاز جديد يُضاف لرصيد إنجازات الدولة في مجال الإنتاج الزراعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من كل المحاصيل الزراعية وتصدير الفائض للخارج، مشيرة إلى أن المشروع يُعد باكورة مشروعات الدلتا الجديدة التي ستحول الإنتاج الزراعي في مصر لثروة استثمارية هائلة وعوائدها ستكون مصدر أمان كبير المرحلة المقبلة.

ولفتت الهريدي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إلى أن المشروع يُعد قاطرة مصر الزراعية وأحد الأهداف الرئيسية والطموحة للدولة المصرية، والتي نجحت في تدشينها في السنوات الأخيرة بهدف تحقيق نهضة زراعية وتنموية شاملة، ونموذجًا للاستثمار الأمثل في الموارد الطبيعية والبشرية، باستخدام أحدث التقنيات الزراعية والابتكارات العلمية لتحقيق إنتاجية عالية ومستدامة وبجودة ممتازة.

تعزيز الأمن الغذائي

وأكدت أن الدولة خلال السنوات الأخيرة وفي ظل الاضطرابات المتعددة التي تحدث في كثير من المحيط المجاور سواء على مستوى الحروب والصراعات المحيطة أو جائحة فيروس كورونا، أيقنت أهمية تعزيز فكرة الأمن الغذائي والاعتماد على المنتج المحلي والتصنيع المحلي وكذلك في مجال الزراعة من أجل الاستغناء عن أي محاولات للاستعانة بالخارج.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن المشروع سيتيح توفير فرص جديدة، فضلًا عن تطوير جديد يُضاف للرقعة الزراعية من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى مساحات زراعية خصبة، وتقليل الفجوة الغذائية من خلال زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح، والذرة، والفول، فضلًا عن تطوير قطاعات الإنتاج الحيواني والداجني.