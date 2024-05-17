الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: كلمة الرئيس بالقمة العربية عبرت بقوة عن موقف مصر بالقضية الفلسطينية

النائبة عفاف زهران،
النائبة عفاف زهران،

أشادت النائبة عفاف زهران، عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الدورة "33" للقمة العربية، التي عقدت في المنامة، أمس الخميس، بمملكة البحرين مشيرة إلى أن القمة العربية عقدت في ظروف استثنائية بالغة الدقة.

وقالت زهران - في تصريح اليوم - إن كلمة الرئيس السيسي شاملة ومحددة تعبر عن الموقف المصري القوى تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من حرب إبادة وانتهاكات تخالف القانون الدولي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، مشيرة إلى الرئيس السيسي وضع العالم أمام مسئولياته تجاه ما يحدث في غزة بعد تأكيده أن العالم أمام مسار السلام والاستقرار الذي تنتهجه الدولة المصرية، أو مسار الفوضى.

وأكدت «زهران» أن رسائل الرئيس السيسي كانت حاسمة وكشف عن أكاذيب ومراوغات الاحتلال الاسرائيلي خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الدولة المصرية ماضية في جهود دعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ووضع حل جذري للقضية الفلسطينية عبر إقامة دولتهم المستقلة، مشددة على رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشارت إلى الحاجة الملحة لتوافق عربي نحو سبل التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية التي أصبحت تشكل خطورة بالغة على الأمن القومي العربي، لافتة إلى أن مخرجات القمة العربية رسمت طريقًا واضحًا للخروج من الأزمات فى ظل التحديات التى تواجهها الأمة العربية.

النائبة عفاف زهران الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة العربية الأراضي الفلسطينية الشعب الفلسطيني

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