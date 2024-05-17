الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المالية يكشف بندوة "مستقبل وطن" تفاصيل الموازنة العامة للدولة

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، ندوة تثقيفية، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.

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وشارك في الندوة، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم المركزي، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد حلاوة، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب أكمل فاروق الأمين العام المساعد للحزب، والأمناء المساعدين لأمانة التنظيم المركزية، ورؤوساء وأعضاء اللجان النوعية بمجلسي النواب والشيوخ.

 

الموازنة المالية

شهد اللقاء عرض أولويات الإنفاق في الموازنة المالية للعالم المالي 2024-2025 وشرح تفصيلي لبنود الموازنة ومستهدفاتها في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الاقتصادي، والأرقام المرصودة في ملفات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

 

الأكثر تأثيرا في الشارع

أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم المركزي، دور حزب مستقبل وطن باعتباره الأكثر تأثيرا في الشارع، في دعم الدولة المصرية والتعاون مع الحكومة لتنفيذ خطط التنمية.

 

من جانبه، استعرض الدكتور محمد معيط، رؤية الدولة المصرية للإصلاح الاقتصادي والتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية وفي مقدمتها التوتر الجيوسياسي والتضخم العالمي، وآليات جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

 

وفي الوقت نفسه، أكد النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد لقاءات مع وزراء ومسؤولين، انطلاقا من المسؤولية الوطنية للحزب.

 

من ناحيته، أشار النائب حسام الخولي، إلى أهمية مثل هذه اللقاءات التي ينظمها حزب مستقبل وطن في تعزيز وعي المواطن بخطط الدولة ورؤية الحكومة في ملفات حيوية مثل: الصحة والتعليم والأسعار وغيرها.

 

وشهد اللقاء تفاعلا بين الحضور ووزير المالية، تضمن أسئلة وجهها الحاضرون حول الوضع الاقتصادي والأسعار ومستوى التضخم والبطالة وغيرها من القضايا التي تهم المواطن المصري.

 

وفي نهاية الندوة، أهدى النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، الدكتور محمد معيط وزير المالية، درع حزب مستقبل وطن، تقديرا لدوره البارز وجهوده المخلصة في العمل علي برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الدولة المصرية بحزب مستقبل وطن للموازنة العامة وزير المالية بالقاهرة بمجلس النواب

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