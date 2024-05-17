الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأعلى للإعلام: على إسرائيل ألا تستهين بصبر الرئيس السيسى والجيش المصرى

غزة
غزة

قال الإعلامي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس الفلسطيني قال في وقت سابق إن من أعاد الاحتلال العملية الخاصة بـ7 أكتوبر، وبالتالي هذا التصريح أثار غضب حماس ما جعل المقاومة تصف السلطة بالخائنة، وبالتالي هذه النزاعات الداخلية كان يجب عدم ظهورها في الوقت الراهن.

الحرب الصهيونية على غزة 

وأكد الإعلامي كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت" مع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الرئيس الفلسطيني كان يجب ألا يتهم حماس في هذه القمة في هذا التوقيت، حيث كان لا بد من التعاون بدلًا من هذه المناوشات الداخلية أمام العدو.

القوة المصرية في الرد 

وأضاف في حديثه، أن لا يوجد نفق واحد بين مصر وغزة لتهريب السلاح الذي يتم من خلال تجار سلاح إسرائيليين يتولون الأمر مع حماس.

وتابع: "على إسرائيل ألا تستهين بصبر مصر والرئيس السيسي ولا تختبر صبر الجيش المصري، ونتنياهو لا يدرك أنه زرع كراهية إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط بأكملها".

الاعلى للاعلام كرم جبر سي بي سي مانشيت الحرب الصهيونية على غزة

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