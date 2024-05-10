الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأعلى للإعلام: مصر لديها القدرة على التعامل مع كافة السيناريوهات المتوقع حدوثها بالمنطقة

كرم جبر
كرم جبر

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الدولة المصرية هي من أحييت فكرة حل الدولتين أمام أعين المجتمع الدولي.

جرائم الاحتلال 

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج “مانشيت” نع الإعلامي جابر القرموطي، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن مصر لديها القوة والقدرة على التعامل مع كافة السيناريوهات المتوقع حدوثها في المنطقة الفترة المقبلة.

هتافات الحمساوية

وأضاف في حديثه، أن القضية الفلسطينية كانت ضحية للهتافات الحمساوية، ويمكن القول أن الشعب الفلسطيني لن يتحمل أكثر من ذلك وعلى حماس أن تعي ذلك جيدًا.

وتابع: "إسرائيل عصابة إجرامية ترتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وبيانات الشجب والإدانة لن تنقذ الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال".

واستطرد: "نتنياهو لا يرغب في توقف الحرب من أجل الحفاظ على مستقبله السياسي قدر المستطاع، ولهذا نتنياهو هو السبب الرئيسي في تعطيل المفاوضات".

كرم جبر الأعلى لتنظيم الإعلام الحماية المصرية لفلسطين مبدأ حق الدولتين مانشيت

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