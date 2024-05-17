الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. استكمال محاكمة لص هواتف المحمول فى الموسكى

محاكمة
محاكمة

تستكمل محكمة جنح الموسكي، غدًا السبت، محاكمة المتهم بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة.

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، بإحالة متهم بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة إلى محكمة الجنح.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت من ضبط مالك فاترينة صيانة هواتف؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة بمنطقة الموسكي.

اعترف المتهم بارتكاب 6 وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق، والتي قررت السابق.

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