خطوات تقديم معهد معاوني الأمن 2024 وأماكن إجراء اختبارات القبول

تزايدت معدلات البحث في الأيام الماضية منذ الأحد الماضي عن موعد تقديم الراغبين بالالتحاق في معاهد معاوني الأمن 2024، عقب إعلان وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة.

تقديم معهد معاوني الأمن 2024

وتبين أن وزارة الداخلية سبق أن أعلنت عن تفاصيل التقديم لمعهد معاوني الأمن 2024 لتكون الدفعة العاشرة منذ تأسيس المعاهد التي تصل مدة الدراسة فيهن لمدة سنة ونصف مقابل راتب ثابت خلاف فترة الدراسة.

موعد التقديم في معهد معاوني الأمن 2024

ومن المقرر أن يتوافق موعد التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 التابع لوزارة الداخلية، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 مايو حتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو المقبل.

أماكن معاهد معاوني الأمن 2024

وحددت وزارة الداخلية أماكن إجراء اختبارات القبول في معهد معاوني الأمن يوم 25 مايو، وذلك بمعاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب وهما «معهد معاوني الأمن بطرة، بالقاهرة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، الشرقية، الدقهلية، دمياط، معهد معاوني الأمن بالبحيرة، مدخل مدينة وادى النطرون، بمحافظات الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، مطروح، الغربية”، وخارج الجمهورية، معهد تأهيل الأفراد بسوهاج، بمدينة سوهاج حي الكوثر، بمحافظات أسيوط، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، الأقصر، معهد معاوني الأمن بـ6 أكتوبر، طريق الواحات، بمحافظات الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا».

تقديم معهد معاوني الأمن 2024 إلكترونيًا

وأتاحت وزارة الداخلية التقديم في معهد معاوني الأمن بوزارة الداخلية الكترونيًا توفيرًا للوقت والجهد من خلال موقعها الرسمي من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا: - الدخول على موقع وزارة الداخلية من هنا.

ثانيًا: اختيار خدمات معهد معاوني الأمن.

ثالثًَا: اختار الأيقونة والضغط على كلمة استمرار.

رابعًا: تحديد وسيلة للدفع الإلكتروني للتسجيل.

خامسًا: اختيار ايقونة تسجيل البيانات الشخصية.

ولكن عليك قبل ذلك التوجه لمعهد معاوني الأمن التابع لمحافظتك لسحب كراسة التقديم، وعقب ذلك حضور الاختبارات المقررة من وزارة الداخلية.