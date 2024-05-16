بدء أعمال رصف شوارع حي غرب مدينة المنيا (صور)

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 وضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق والشوارع بالمحافظة.

قال عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة المنيا إنه قام اليوم يرافقه محمود ابو كريشه نائب رئيس المركز والمدينة والمهندسة هبة حافظ مدير إدارة الرصف ورد الشيء لأصله والمهندس احمد حسن مدير مديرية الطرق والعاملين بمديرية الطرق بتفقد أعمال رفع كفاءة الطرق بحى غرب ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة المنيا، حيث تم كشط الطبقة القديمة لبدء أعمال الرصف ووضع طبقة الحيبة، مشيرا إلى أنه وجه المهندسة هبة حافظ مدير إدارة الرصف بالوحدة المحلية بمتابعة تنفيذ الأعمال بكفاءة عاليه وفى الوقت المحدد لها.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن خطة الرصف بعزبة الخشابة بحي غرب المدينة تشمل شارع المزارع بتفرعاته المختلفة، وشارع الإضافية، وشارع السادات، مشيرا إلى أن أعمال الرصف تقوم بتنفيذها مديرية الطرق بالمنيا.

وأشار رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى أن الوحدة المحلية كانت قد بدأت في أعمال رفع كفاءة الطرق بحى جنوب المدينة ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة المنيا حيث كان قد تم كشط الطبقة القديمة لبدء اعمال الرصف ووضع طبقة الاساس بشارع التنظيم والإدارة بحى جنوب المدينة كما تم البدء فى تركيب البلدورات الجانبية حيث تشمل خطة الرصف شارع التنظيم والإدارة بحى جنوب المدينة تحت اشراف مديريه الطرق والنقل تنفيذ وحده الرصف والانشاءات بالمحافظة، مشيرا إلي أن الخطة الأستثمارية لمركز ومدينة المنيا تشمل أيضا أعمال تطوير ورفع كفاءة الميادين بالمنيا لإضفاء مظهر جمالى على عروس الصعيد، حيث تابع محمود أبو كريشة نائب رئيس المركز والمدينة أعمال تطوير ميدان عبد المنعم رياض الغربى بحضور مهندسة منال بشارة مدير المشروعات.

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