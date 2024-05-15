الأربعاء 15 مايو 2024
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محافظات

توقيع الكشف الطبى على 1317 حالة فى المنيا

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا عن استمرار تنفيذ سلسلة القوافل الطبية العلاجية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان، والوصول إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة.
 

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، ما تم تنفيذه خلال القافلة الطبية بـ"قرية تل العمارنة" التابعة لـمركز ديرمواس، على مدار يومى 13 و14 مايو الجاري، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1317 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، من خلال الفرق الطبية فى مختلف التخصصات، والتي شملت 284 حالة جراحة، و288 أطفال، و213 باطنة، و56 نساء، و105 أسنان، و164 جلدية، و144 أنف وأذن، و63 تنظيم أسرة، وإجراء 203 تحاليل متنوعة، و10 حالات موجات صوتية، و7 حالات أشعة عادية، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 116 مترددًا، وخلع أسنان لـ8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 4 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لـ111 مترددًا.

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا أعلنت عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية البرشا بمركز ملوي، على مدار يومين متتاليين 15 و16 مايو الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرًا عليهم.
 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال- الباطنة– الجراحة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر- الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

صحة المنيا قافلة طبية الكشف علي 1317 حالة مركز ديرمواس بالمنيا الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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