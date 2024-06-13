الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كولر يختار قائمة الأهلى لمواجهة فاركو غدًا فى الدورى

مران الأهلى
مران الأهلى

يغادر الفريق الأول بنادي الأهلي إلى الإسكندرية للمبيت مساء اليوم الخميس عقب المران المسائي للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها السابعة من مساء غد ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير اليوم باستاد مختار التتش قبل أن يعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفنى عن القائمة التى سيغادر بها إلى الإسكندرية لخوض المباراة.

وتأكد غياب كل من الفلسطيني وسام أبوعلي وبيرسي تاو ومصطفي مخلوف للإصابة، بينما يحسم مصير عمرو السولية علي هامش المران اليوم، وأيضا موقف كولر من أفشة بعد أزمة تصريحاته الأخيرة التي أغضبت زملاءه رغم معاقبته بـ250 ألف جنيه.

ومن المقرر أن يشهد مران اليوم ظهور مجموعة اللاعبين الدوليين بعد أن قرر كولر تمديد الراحة السلبية لهم لمدة يومين عقب الوجود مع المنتخبين الوطنى الأول والأوليمبي، إضافة إلي المالي أليو ديانج.

 وكان خالد بيبو مدير الكرة بنادي الأهلي قال إن لاعبي الفريق الدوليين سوف ينضمون للبرنامج التدريبي للأهلي، اليوم الخميس، بعدما حصلوا على راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة، عقب انتهاء معسكر المنتخب لتفادي الإجهاد والإصابات، في ظل ضغط مباريات الفريق في الفترة المقبلة.

بيبو: طبيب الأهلي حصل على تقرير بشأن اللاعبين الدوليين

وأشار بيبو إلى أن أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، حصل على التقرير الطبي والبدني للاعبي الأهلي الدوليين عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني، وذلك في ظل التنسيق القائم بين الجهاز الطبي  في الأهلي ونظيره في المنتخب، من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين البدنية والطبية.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن جميع اللاعبين سوف يخضعون لفحص طبي مع انتظامهم في التدريبات اليوم، لمزيد من الاطمئنان على حالاتهم.

ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم  الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فاركو المحدد لها مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران، للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالفريق في المرحة الحالية.

فيما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال اللاعبين في مران بدني متنوع، استعدادًا لضغط المباريات الفترة المقبلة.

الاهلى الإسكندرية فاركو الدوري كولر مختار التتش بيرسى تاو وسام أبوعلي

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