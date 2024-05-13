مميزات تقدمها عيادات المرأة الآمنة للسيدات المعنفات

قالت الدكتورة سارة يونس، منسق عام عيادات المرأة الآمنة، إن عيادات المرأة الآمنة، هي وحدات استجابة طبية للسيدات التي تعرضن للعنف، ويطلق عليهن الناجيات من العنف.

ولفتت خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على عبر فضائية "سي بي سي"، إلى أن عيادات المرأة الآمنة، تقدم الدعم النفسي للناجية، بعد تقييم حالتها النفسية.

وأضافت: "لو تعاني من مشاكل خفيف، نتحدث معها عن دوائر الدعم، وكيفية التكيف إيجابيًا، وتنظيم ساعات النوم، وتنظيم التغذية، والتكيف الإيجابي، بالبحث عن أمور بسيطة تسعدها، مثل مشاهدة مسرحية، أو المشي في الشارع".

ولفتت إلى أنهم يعيدون تقييم الحالة النفسية ونتيجة النصائح خلال جلسات المتابعة.