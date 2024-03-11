"قومي الإعاقة" يكرم 20 أسرة مثالية ضمن مبادرة "أسرتي قوتي"

احتفل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بتكريم عدد 20 من الأسر المثالية ضمن المبادرة القومية التي أطلقها المجلس منذ عام تحت عنوان “أسرتي قوتي” في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

جاءت الاحتفالية برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد كبير من مساعدي الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين وعمداء الكليات وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والجمعيات الاهلية، وممثلين عن مؤسسة الأزهر والكنيسة والأسر المشاركة في الاحتفالية عدد من الصحفيين والاعلاميين، وجاءت الاحتفالية بالتعاون مع المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، ومجلس القبائل والعائلات المصرية.

من جانبها أعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها بالاحتفالية التي تعد تكريم حقيقي للأسر التي كان لها جهد مشكور مع ابنائها من ذوي الإعاقة ومختلف أنواع الاعاقات، سواء كان الجهد المبذول قام به الأم أو الأب أو الأخ أو الأخت أو الجد والجدة، وتسليط الضوء على الدعم المقدم من الأسرة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة و نجاحهم، وهو ما شهدته الاحتفالية من تكريم عدد من النماذج التي كانت لها دور في هذا الشأن، مؤكدة في هذا الصدد على أهمية مساندة الأسرة للشخص ذي الإعاقة ليستطيع تقبل إعاقته ويتعامل مع المجتمع ليكون ذا فاعلية ونفع لنفسه وبلده.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن المبادرة القومية "أسرتي قوتي" تأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2022/2/28 لذلك فهي تحت رعايته، كما ان المبادرة تعد ترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021 ودعا فيها مؤسسات المجتمع المدني إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" كما تأتي المبادرة انطلاقا من دور المجلس فى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بما يمكنهم المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع والعمل على دمجهم وتمكينهم ومساندة ودعم أسرهم.

وأشارت المشرف العام على المجلس، أن المبادرة تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم من خلال ورش عمل توعوية وتعمل المبادرة على مراعاة مبدأ اللامركزية من خلال استهدافها لكافة محافظات الجمهورية خلال الفترة الزمنية للمبادرة من 2023 حتى 2025 من خلال 4 مراحل تنفيذ على مستوى جميع المحافظات.

وتنقسم محاور المبادرة إلى محورين للعمل هما: "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم" و"الدعم النفسي والإرشاد الأسري للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم" وكل محور يتم تنفيذه من خلال ورش تدريبية بمعدل ورشتين تدريبيتين في كل محافظة.

وكشفت الدكتورة إيمان كريم، عن أهداف المبادرة التي تتلخص في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم من الحصول على حقوقهم، وتسليط الضوء على النماذج المتميزة منهم من أجل تنمية الأسرة وتحفيز وتأهيل الأمهات اللاتي أصيبت أطفالهن بالإعاقة حديثا على استكمال رحلة الكفاح مع أبنائهن، وتمكين الأسر من التغلب على التحديات التى تواجههم، ودعم ومساندة الأمهات الناجحات المتميزات من ذوات الإعاقة أو أبنائهن من ذوى الإعاقة واللاتي أثبتن كفاءاتهم فى المجالات العلمية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية، كذلك القدرة على مواجهة التحديات ولديهن قصص كفاح، أو المناصب القيادية ورائدات الأعمال اللواتي تحدين إعاقتهن أو إعاقة أبنائهن واندمجن في المجتمع.

على هامش الاحتفالية وقع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بروتوكولا للتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية بهدف تنمية المهارات الرياضية لذوي الإعاقة وتوفير الدعم اللازم لهم، ووقع البروتوكول من جانب المجلس الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن اللجنة البارالمبية الدكتور حسام مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، في حضور الدكتور عمرو حداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، الذي أكد أن الوزارة تعمل على تنمية مواهب الأشخاص ذوي الإعاقة في كل المجالات والرياضات المختلفة، مشيرا إلى أن هناك مبادرات وجهود كبيرة تبذلها وزارة الشباب والرياضة من أجل تمكين ذوي الإعاقة ومنحهم المساحة للتعبير عن ذاتهم.

في سياق متصل أعلنت الدكتورة راندا رزق، رئيس مجلس أمناء المجلس العربي للمسؤلية المجتمعية، عن سعادتها بالمشاركة ورعاية المجلس العربي للمسؤلية المجتمعية لإحتفالية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والخاصة بتكريم الأسرة المثالية، مؤكدة على أن الأسرة داعم رئيسي للشخص ذوي الإعاقة في تنمية مواهبه وتخطي الحواجز والصعاب التي يواجهها، كما وجهت الشكر إلى مجلس القبائل والعائلات المصرية، على مشاركته في تنظيم الاحتفالية، مشيرة إلى أن التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة من شأنه أن يعضد من جهود القضايا القومية.

جدير بالكر أن الاحتفالية شهدت تكريم عدد من الصحفيين والإعلاميين المهتمين بتغطية ملف الاشخاص ذوي الإعاقة، وتكريم شرفي لعدد من الأسر التي تبنت مواقف إيجابية تجاه أبنائها من ذوي الإعاقة.