الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"القومي للإعاقة" يشارك في مناقشات مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد

جريدة الدستور

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات ومناقشات اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، الخاصة بمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والمحال لها من مجلس الشيوخ، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتى الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

جاءت مشاركة المجلس ضمن الأدوار الأساسية له فيما يخص حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وتفعيلا لمهامه والتي منها الإشراف على مشاريع القوانين التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تفعيلها.

 مشاركة النقاش حول التعديلات المطروحة ومواد المشروع

وتأتي مشاركة المجلس أيضًا في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، من خلال ممثل المجلس المستشار عمرو جاب الله، المستشار القانوني للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لإبداء الرأي فيه ومشاركة النقاش حول التعديلات المطروحة ومواد المشروع.

من جانبها أكدت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية صدور مثل هذا القانون الذي يساعد على ضمان حياة كريمة للفئات والأسر التي بحاجة إلى مساعدة، ويدخل في دائرتها الأشخاص من ذوي الإعاقة وأسرهم.

وأشارت المشرف العام على المجلس، أن مشروع القانون المعروض يأتي تزامنا مع الظروف الاقتصادية الراهنة وجهود الحكومة لاحتوائها، كذلك يساهم القانون في توحيد برامج الدعم النقدي للفئات المستهدفة في منظومة واحدة.

القومي لذوي الإعاقة مجلس النواب مشروع قانون الضمان الاجتماعي الحكومة

مواد متعلقة

برلمانى يوجّه التحية لأرواح الشهداء.. ويؤكد: مصر لا تنسى أبناءها المخلصين

محسن جلال: يوم الشهيد يذكرنا بحكايات أبطال قدموا أرواحهم من أجل الوطن

الحزب العربى الناصرى يوجه التحية لشهداء مصر: ضحوا بحياتهم من أجل الوطن

"القومى للمرأة" يختتم جلسة الاعتماد العاشرة لبرنامج التثقيف المالى للسيدات

الإصلاح والنهضة: نظرة وكالة "موديز" المستقبلية "شهادة اعتماد" للاقتصاد المصرى

"القضية الفلسطينية.. آثار العدوان وآفاق المستقبل"| ندوة بالمركز المصرى للفكر

حزب "المصريين": مكتسبات المرأة فى عهد الرئيس السيسى غير مسبوقة

فى اليوم العالمى للمرأة.. "قومى ذوى الإعاقة" يوجه التحية للنساء الملهمات فى العالم

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

للمرة الأولى فى التاريخ عقوبات أمريكية ضد إسرائيل.. ماذا يدور خلف الكواليس؟

بدون صلاح.. 25 لاعبًا فى قائمة المنتخب الوطنى استعدادًا لمعسكر مارس

3 وجوه جديدة ضمن 25 لاعبًا فى قائمة المنتخب الوطنى للمرة الأولى

سعر الذهب عالميا بالجنيه الآن وأسعار عيار 21

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 9-3-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

وائل لطفي

رسائل يوم الشهيد

ماجد حبته

سننعم بحصاد جهدنا.. قريبًا

أحمد بهاء الدين شعبان

كاد المُعَلِّم...!

علي سعدة

يوم المرأة

محمد رفعت

المصريون وشهر الخير!

د. منى حلمى

ذنوب الفقراء

صور

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة في غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى