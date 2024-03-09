السبت 09 مارس 2024
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سياسي

برلمانى يوجّه التحية لأرواح الشهداء.. ويؤكد: مصر لا تنسى أبناءها المخلصين

النائب محمد عزت القاضى
النائب محمد عزت القاضى

أشاد النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، مؤكدًا أنها تضمنت رسائل كثيرة أبرزها تذكرة الجميع ببطولات الشهداء، وأيضًا التأكيد على موقف مصر الراسخ من القضية الفلسطينية ورفض التهجير للشعب الفلسطيني.

وقال القاضي، إن الاحتفال بيوم الشهيد يؤكد أن مصر لا تنسى أبناءها المخلصين الذين ضحوا من أجلها، وضربوا ببطولاتهم أسمى معانى الفداء والتضحية، كما أنه يؤكد اعتزاز الدولة المصرية بأبنائها الذين ضحوا بأرواحهم للحفاظ على الوطن.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد عكست تقدير القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لتضحيات رجالها التي ستظل علامة مضيئة في التاريخ المصري ورسالة دعم لأسر الشهداء بأن الدولة المصرية لم ولن تتخلى عن دعمهم وأنهم سيظلون دائمًا في قلب وعقل الوطن، موجهًا التحية لأرواحهم الطاهرة.

وقال النائب محمد عزت القاضى، إن إحياء يوم الشهيد، الذي يأتي تخليدًا لذكرى رحيل الجنرال الذهبي، الفريق عبدالمنعم رياض، بمثابة استحضار لعظيم ما قدمه فدائيو القوات المسلحة المصرية من تضحيات ودماء ذكية روت أرض مصر، من أجل استردادها من أيدي الأعداء الغاصبين، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بأكمله يحمل بداخله أسمى آيات العرفان لتلك الأرواح الطاهرة التي قدمت حياتها فداء لمصر وأرضها.

 

فيما أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على أهمية الرسائل التي بعث بها الرئيس السيسي خلال احتفالية يوم الشهيد، وبالخصوص فيما يتعلق بأمن سيناء وحمايتها على مدى العقود والثمن الكبير الذي دفعته مصر والقوات المسلحة المصرية لحمايتها. قائلًا: إن حديث السيسي جاء صريحًا وواضحًا تمامًا فيما يخص الأمن القومي المصري.

وأوضح د. حسين خضير في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر لن تقبل تهجير الفلسطينيين وأن مخطط االتهجير وفق تصريحات الرئيس السيسي، مرفوض تمامًا، علاوة على موقفها الرافض لاستمرار العدوان مع ما تتكلفه إعادة إعمار قطاع غزة من مبالغ طائلة قد تزيد عن 90 مليار دولار.

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