محسن جلال: يوم الشهيد يذكرنا بحكايات أبطال قدموا أرواحهم من أجل الوطن

وجّه محسن جلال، نائب رئيس حزب العربي الناصري، التحية إلى أرواح الشهداء، والشهيد البطل الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، والذي استشهد في الخطوط الأولى من الجبهة في 9 مارس عام 1969، واتخذ يوم استشهاده يومًا للشهيد المصري عبر مراحل كفاحها ونضالها، من أجل استقلالها والحفاظ على وحدة أراضيها وتطهيرها من الإرهاب الأسود.

وقال جلال، إن يوم الشهيد يذكرنا جميعًا بقصص وحكايات الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، مثمنا كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال احتفالية يوم الشهيد.

وأضاف، أن قصة الشهيد البطل عبدالمنعم رياض قصة بطولة مصرية يجب أن تروى للأجيال الجديدة، فالبطل شغل عدة مناصب قيادية مهمة قبل توليه رئاسة أركان حرب القوات المسلحة المصرية، فقد شغل منصب رئيس هيئة العمليات، ورئيس أركان القيادة العربية الموحدة، وهو الذي أشرف على الخطة المصرية لتدمير خط بارليف، خلال حرب الاستنزاف والتي تعد أطول الحروب العسكرية في العصر الحديث.

واختتم محسن جلال نائب رئيس حزب العربي الناصري تصريحاته، بتوجيه التحية للقائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام وكل القادة والجنود، مؤكدًا أنها مدرسة الوطنية الأولى ودرع الوطن الواقي القادر على حماية أمننا القومي وردع الأعداء.