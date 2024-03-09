الحزب العربى الناصرى يوجه التحية لشهداء مصر: ضحوا بحياتهم من أجل الوطن

تقدم حزب العربى الناصري، برئاسة النائب محمد أبوالعلا، بالتحية لكل شهداء الوطن الأبرار بمناسبة التاسع من مارس ذكرى يوم الشهيد، هذه الذكرى التي تعيد إلى الأذهان بسالة وشجاعة وإخلاص أبطال القوات المسلحة المصرية على مر التاريخ.

وقال الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس الحزب العربى الناصرى، إن يوم الشهيد يتذكر فيه كل بيت مصرى شهيدا راح فداء لتراب هذا الوطن، مؤكدا أن مصر بلد الشهداء ما زالت عتية وصامدة فى وجه العدو بكل أشكاله وأنيابه.

ووجه رئيس الحزب فى بيان له، تحياته وتقديره لرجال القوات المسلحة والشرطة على ما يبذلونه من جهد لحماية هذا الوطن الغالي، مؤكدا أن أرواح الشهداء عالية فوق سماء هذا البلد، فمن له شهيد له تاج فوق رأسه وفوق رءوسنا جميعا.

يذكر أنه فى 9 مارس من كل عام، تحتفل البلاد بيوم الشهيد المصرى، الذى يتوافق مع ذكرى وفاة القائد العسكرى المصرى الفريق أول عبدالمنعم رياض، على الجبهة المصرية مع العدو الصهيونى، بعدما خاض مع رجاله من أبناء القوات المسلحة، معركة بطولية أمام عناصر الكيان الصهيونى، ليرحل البطل وتبقى القدوة.