"العربى الناصرى": أعمال الشركة المتحدة الفنية تسهم فى بناء الوعى الجمعى المصرى

قال الدكتور محمد أبوالعلا، رئيس حزب العربى الناصري، إن أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنية تسهم في بناء الوعي الجمعي المصرى، مؤكدا أن الشركة المتحدة استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة؛ ألا وهي أعمال فنية هادفة وجاذبة في ذات الوقت.

وأكد "أبوالعلا" أن السوق الدرامية قبل المتحدة كانت عبارة عن سوق عشوائية إلى حد كبير، فكانت النتيجة مسلسلات متشابهة، لكن مع دخول المتحدة إلى صناعة الدراما أصبح هناك تنوع غير مسبوق، بالإضافة إلى أن الصناعة لم تعد قاصرة على الموسم الرمضاني، ولكنها امتدت على مدار العام، الأمر الذي أتاح الفرصة أمام عشرات المواهب أمام الكاميرا وخلفها لإيجاد فرصة للعمل وإثبات موهبتهم.

وتابع أن التنوع الذى تقدمه الشركة المتحدة فى مسلسلات رمضان، من مسلسلات تستهدف الأطفال وأخرى ذات طابع تاريخي، خطوة هامة لتعزيز الوعى والانتماء لدى الجمهور، مضيفا: إن التوجه فى الإنتاج التاريخى والدينى ممتاز، فنحن نحتاج له لبناء الهوية المصرية فى إطار العولمة ومحاربة الهوية الثقافية، ويعد خطوة إيجابية بشكل كبير تشكر عليه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.