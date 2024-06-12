«الداخلية» تكشف ملابسات التحرش وسب فتاة داخل ميكروباص بالقاهرة

كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل "فيسبوك " بشأن تعرض إحدى السيدات للاعتداء عليها بالسب أثناء استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" من أحد الأشخاص.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (سيدة) بأنها حال استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينها وبين (أحد الأشخاص "مسن") لقيامه بالإمساك بالمقعد الخاص بها بسبب كبر سنه ولدى طلبها منه عدم وضع يده على المقعد قام أحد مستقلى الميكروباص بالتعدى عليها بالسب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكور (مقيم بالقليوبية) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لقيام المذكورة بالتعدى عليه وعلى مستقلى الميكروباص بالسب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.