حي مصر القديمة يدعم مواهب الأطفال بـ"عزبة خيرالله"

أجرى اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة زيارة لجمعية "تواصل" للتنمية بعزبة خير الله؛ لتقديم الاحتياجات المجتمعية لأهالي المنطقة.

وأضاف رئيس حي مصر القديمة، أن من بين الخدمات المقدمة الخدمات التعليمية والحرفية والصحية، مشيرًا إلى تنمية المواهب والمهارات لدى الأطفال بما في ذلك الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأثنى رئيس الحي على المجهود المبذول المتواصل المقدم من الجمعية، وتقدم بخالص الشكر والتقدير للقائمين على أعمال هذه الجمعية الخيرية المجتمعية، متمنيًا بمزيد من التقدم والنجاح في هذا العمل الرائع.

وكان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قد أكد استمرار تنفيذ الخطة التي وضعتها محافظة القاهرة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشرطة المرافق لإزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق الحركة المرورية وتسهل حركة المواطنين، مشيرًا إلى استمرار وتكثيف الحملات المسائية والنهارية لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين.



وفي هذا السياق، قامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق بحملات مكبرة لإزالة الاشغالات بأحياء مصر الجديدة بشوارع الأهرام وإبراهيم اللقانى وروكسى وأبو بكر الصديق، وروض الفرج، والزاوية الحمراء بمدينة النور والقصيرين، ومنشأة ناصر، وباب الشعرية، وشبرا، وحدائق القبة، والزيتون، والمرج، والنزهة، والسيدة زينب، وغرب مدينة نصر، والساحل بشوارع منية السيرج والخلفاوى وأحمد حلمى، ومصر القديمة، والأميرية، وشرق مدينة نصر، وحلوان، وعين شمس، وغرب القاهرة، والسلام أول، وطره، ودار السلام، والمعصرة.

وتم خلالها رفع إشغالات الكافيهات، والمطاعم، والمحال، والاكشاك، والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطىء، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وكلف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بمتابعة حالة الشارع على مدار اليوم وعدم السماح بعودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين والتنبيه الدائم على أصحاب المحال التجارية بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم.

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