مصرع كهربائي سقط به أسانسير في سوهاج

لقى كهربائي يبلغ من العمر 53 سنة، مصرعه بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب سوهاج، إثر سقوط كابينة مصعد به من الطابق الرابع عقب حدوث عطل مفاجئ بالكابينة أثناء استخدامه للمصعد.

تم نقل الجثة لمستشفى البلينا المركزي، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج بلاغ من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة كهربائي عقب سقوط كابينة مصعد به وتم نقله للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوصول "عماد ص ص م" 53 سنة، كهربائي، إلى مستشفي البلينا المركزي، مصابًا بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إدعاء سقوط كابينة مصعد كهربائي وتوفـي عقب وصوله ومقيم بمركز البلينا.

وبسؤال شقيقه "إيليا ص ص م" 51 سنة، عامل، أفاد بأنه عقب انتهاء شقيقه المذكور من أعمال الكهرباء بشقة بالطابق الرابع بعقار ملك "عادل د" بدائرة المركز، وحال دخوله المصعد الكهربائي بالطابق الرابع ممسكًا بسلم ألمويتال حدث عطل بمفتاح تشغيل المصعد وعند محاولته إصلاح العطل سقطت به كابينة المصعد أرضًا مما أدى إلى إصابته ووفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف حاد بالبطن والمخ، ولا توجد شبهة جنائية وأيدت التحريات ذلك تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.