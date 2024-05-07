المشدد 10 سنوات لمتهمين باستعراض القوة وإحراز أسلحة آلية بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهمين "ج.ف"، و"ا.ا" بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهما باستعرض القوة والعنف مع المجنى عليه "م.ع.م"، بأن أطلقا النار صوب المجنى عليه بقصد ترويعه بدائرة مركز ساقلتة.

وتعود تفاصيل الواقعة لعام 2023 بدائرة مركز ساقلتة عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة إحراز سلاح ناري وذخائر بأن أطلقوا النار صوب المجنى عليه بقصد ترويعه والتلويح بالعنف وإلحاق الأذى به واستعراض القوة معه والأضرار بممتلكاته، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت مصادرة السلاح الناري والذخائر وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق