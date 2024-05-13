الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بسوهاج

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة المنشأة، جنوب محافظة سوهاج، انقلاب سيارة نقل على الطريق عقب انفجار الإطار الأمامي الأيسر، مما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم جميعًا للمستشفى.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج  بلاغ من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم عقب انقلاب سيارة على جانب الطريق الصحراوي الغربي بالمنشأة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة، أنه أثناء سير السيارة نقل قيادة "أحمد م ا ع" 39 سنة، سائق، ومقيم في القليوبية بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، مما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومستقلي السيارة "مصطفى س ا م" 24 سنة، عامل، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"حاتم ع ص ع" 25 سنة، عامل، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مقيمان بذات العنوان وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام.

وبسؤال قائد السيارة والمصابين بمضمون ما تقدم، نفوا الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة المنشأة محافظة سوهاج انفجار اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية

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