هيئة قناة السويس تعلن انخفاض منسوب مياه الشرب

أعلنت هيئة قناة السويس، تخفيض ضغوط مياه الشرب في مدينة الإسماعيلية، حتى الخميس القادم، بسبب أعمال الصيانة.

هيئة قناة السويس تؤكد تخفيض ضخ المياه

وقالت الهيئة خلال بيانها: "توجه هيئة قناة السويس عناية السادة المواطنين بالإسماعيلية بانه سوف يتم تخفيض ضغوط المياه المنتجة من محطة مياه الاسماعيلية وذلك حتي يوم الخميس الموافق 2024/5/16 ابتداءً من الساعة الثانية عشر صباحًا وحتي الرابعة صباحًا وذلك بسبب اعمال الصيانة بالمحطة، علمًا بأن ضغط المياه سوف يعود إلى حالته الطبيعية بمشيئة الله عند انتهاء المدة المحددة".

رئيس مياه القناة: بدأنا مراحل غسيل الشبكات والتأكد من جودة مياه الشرب

وعلى الجانب الآخر، أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الإثنين، البدء في تنفيذ خطة أعمال غسيل الشبكات مياه الشرب بجميع قرى ومراكز ومناطق إقليم محافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية والصحة للتأكيد بالالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، والتأكد من ضبط جودة المياه.

وقال اللواء عبدالحميد عصمت، إن مراحل أعمال الشبكات تتم بصورة دورية في محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، لافتا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وايضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عدة عينات عشوائية من المنازل ودار العبادة والمقاهي للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها فى قرار وزارة الصحة.

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت، أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب علي مستوى محافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات، لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا للتأكد من مدى صلاحيتها، استمرارًا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.