9 مشروعات بـ186 مليون جنيه ينفذها جهاز تعمير سيناء بالإسماعيلية خلال العام الجديد

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء أمس الأحد، اجتماعًا لمناقشة الخطة المقترحة من جهاز تعمير سيناء منطقة القناة، بالإضافة إلى متابعة المشروعات القائمة والمستقبلية بخطة الجهاز بمحافظة الإسماعيلية، مما يعود بالنفع على الشارع الإسماعيلي، في إطار خطة الدولة للنهوض بالمرافق العامة في مجال الطرق والكهرباء.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء وائل مصطفى الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء، رئيس منطقة شرق وغرب، اللواء عبد الحميد عصمت رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، استشاري إدارة مرور الإسماعيلية، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، ووكيل وزارة الموارد المائية والري، ممثلي قطاعات الكهرباء والغاز والبريد والاتصالات وهيئة قناة السويس.

تفاصيل الخطة السنوية

خلال الاجتماع، أكد محافظ الإسماعيلية على أهمية دور جهاز تعمير سيناء في العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، مشيدًا بالتعاون المُثمر بين الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية وجهاز تعمير سيناء.

واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز المحافظة، والبالغ عددها 9 مشروعات بتكلفة تقدر بنحو 186 مليون جنيه.

وشملت مشروعات محافظة الإسماعيلية بخطة الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء للعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ والجاري استكمالها حاليًا عدة مشروعات لرفع كفاءة الطرق، بالإضافة إلى مشروعات في قطاع الكهرباء ومنها: في منطقة تعمير غرب وشرق الإسماعيلية، رفع كفاءة ورصف طرق داخلية بمنطقة حي السلام (دمنهور، طنطا، المنصورة) من شارع العشريني حتى البحري وتقاطعاتها بطول ٨ كم وعرض ١٠ م بحي ثان الإسماعيلية.

ومشروع رصف طرق بعرايشية مصر (المطرية، سيناء، بنها) بنطاق حي ثان الإسماعيلية بطول ٦ كم وعرض ١٠ م.

ومشروع رصف طرق داخلية بمنطقة السابعة بطول إجمالي ٦ كم وعرض ٩ م.

كما تضمنت المشروعات مشروع رفع كفاءة طريق دار الشفاء والشوارع العرضية بين طريق دار الشفاء وشارع عباس العقاد والعرضية بين شارع البستان وشارع مساكن التمليك بطول ٢ كم وعرض ١٢ م.

وكذلك مشروعات بمنطقة تعمير القنطرة شرق والتي شملت، إنشاء ورفع كفاءة وتوسعة الطريق من ميدان الشهداء حتى نهاية المنطقة السكنية بطول ١.٢ كم مزدوج وعرض ١٢ م لكل اتجاه، وكذلك مشروع تدعيم إنارة الطرق الداخلية بمركز ومدينة القنطرة شرق (مرحلة أولى)، ومشروع إنارة ميدان المثلث إلى نقطة كمين بالوظة مرورًا بطريق جلبانة بطول ١٠ كم، ومشروع إنشاء ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمدينة القنطرة شرق القديمة بطول ٤.٣ وعرض ٨ م (مرحلة أولى) وكذلك مشروع إنشاء ورفع كفاءة وتوسعة الطريق أمام المركز الطبي بطول ١.٤ وعرض ١٠ م مشتملًا أعمال الإنارة.

وبلغت التكلفة الكلية للمشروعات الجاري تنفيذها حاليًا وبنسب تنفيذ متفاوتة نحو ١٨٦ مليون جنيه.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تعمير سيناء أنه بحلول أكتوبر القادم سيتم الانتهاء من تلك المشروعات.

وحرص محافظ الإسماعيلية على مناقشة المشروعات الجاري طرحها بخطة الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء بالعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ والتأكيد على التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية بالمرافق وشبكات الكهرباء والاتصالات والغاز والصرف الصحي مع الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء لضمان الاستفادة المثلى وتحقيق النفع الكامل للمواطنين.

وتضمنت المشروعات ١٢ موقع داخل محافظة الإسماعيلية بنطاق حي ثان وحي ثالث وكذلك بمركز ومدينة الإسماعيلية وفايد والقنطرة غرب والقنطرة شرق.

وكان محافظ الإسماعيلية قد طالب خلال الاجتماعات السابقة بتنسيق إدراج أعمال إنارة طريق الإسماعيلية السويس في الأجزاء الواقعة داخل حدود المحافظة كأولوية، ضمن المشروعات المتوقع طرحها قريبًا؛ وذلك لخدمة هذا الطريق الحيوي الذي يضم عددًا كبيرًا من القرى بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية ومركز فايد، مؤكدًا أنه حرصًا على المال العام لن يتم رصف أي طريق إلا بعد التأكد من الترفيق الكامل له.

وقام جهاز تعمير سيناء بالاستجابة لطلب محافظ الإسماعيلية بإدراج نحو ١٧ كم إنارة بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي ضمن الخطة المقترحة للعام المالي القادم.

ومن الجدير ذكره، أنه تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروعات المقترحة بالخطة الجديدة نحو ٢٢٦ مليون جنيه.