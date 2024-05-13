"صحة الإسماعلية" تعقد ندوة تعريفية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية

عقدت مديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، ندوة تثقيفية وتعريفية بهيئة الاعتماد والرقابة تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتمريض الموافق 12 مايو من كل عام، بقاعة الدكتور إسماعيل سلام، بحضور دكتور يوسف عامر مدير فرع هيئة الرقابة والاعتماد وهيام النسر نقيب تمريض الإسماعيلية ومس فوزيه عبدالله مدير إدارة التمريض بمديرية الصحه بالإسماعيلية وأعضاء هيئات التمريض بالمستشفيات والوحدات الصحية.

التهنئة بعيد التمريض

استهلت الدكتورة ريم مصطفى كلمتها بتهنئة هيئه التمريض بالمديرية باليوم العالمي للتمريض، مؤكدة الدور الحيوي للتمريض في النهوض بالقطاع الصحي، حيث أنهم العمود الفقري للخدمة الطبية بجميع المنشآت الصحية، كما رحبت بوفد هيئة الرقابة والاعتماد مشيرةً إلى دورهم الفاعل في الحفاظ على استمرار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمنشآت التأمين الصحي الشامل.

التمريض خط الدفاع الأول بالمنظومة الصحية

وأكد الدكتور يوسف عامر مدير فرع هيئة الرقابة والإعتماد بالإسماعيلية، أن التمريض هو خط الدفاع الأول بالمنظومة الصحية، حيث أنهم دومًا على قدر المسؤولية بتقديم أفضل رعاية تمريضية لجميع المرضى في كافة أقسام المستشفيات بكل تفاني وإخلاص، فضلًا عن الخدمات التمريضية بوحدات الرعاية الأولية.

واستعرضت الدكتورة إيمان شمس الدين عضو إدارة الدعم الفني نبذة تاريخية عن اليوم العالمي للتمريض وما تمثله مهنة التمريض من أهميه في قطاع الرعاية الصحية من رعاية الأفراد والأسر والمجتمعات حتى يتمكنوا من الوصول إلى الصحة المثلى وجودة الحياة إتساقًا مع رؤية مصر 2030.

وأوضحت دكتوره نهال كمال عضو إدارة الدعم الفنى دور هيئة الرقابة والاعتماد بمنشآت التأمين الصحى الشامل وإصدارات الهيئه من المعايير المعتمده عالميا من الاسكوا كإعتماد المستشفيات، وحدات الرعاية الأولية، العيادات، الصيدليات الخاصة، المعامل، مراكز الأشعة، العيادات المتخصصة، مراكز العلاج الطبيعي، ومعايير الصحة النفسية.

وتناولت الدكتورة سارة زكريا عضو إدارة الرقابة الصحية المعايير التى تخص التمريض في إعتماد المستشفيات وإدارة الموارد البشرية المتعلقة بحقوق وواجبات التمريض بالمنظومة الصحية.