"ثقافة الإسماعيلية" تنظم العرض المسرحي "موال على شط القنال"

شهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية العرض المسرحي "موال علي شط القنال" لفرقة بيت ثقافة التل الكبير، المسرحية التابعة فرع ثقافة الإسماعيلية، ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة

تجسيد بطولات أبناء مصر على مر التاريخ

وتعد مسرحية "موال على شط القنال" دراما تسجيلية (توثيقية) تجسد بطولات أبناء مصر على مر التاريخ وتصديهم لكل اعتداء قوى الشر والعدوان على تراب مصرنا الحبيبة ومواجهة وسائس ومؤامرات كثيرًا ما تعرضت لها مصر، والتي كان بطلها دائمًا الإنسان أو المواطن المصري والذي يكمن في صبره وجلده وعزيمته وإيمانه بوطنه، السر في بقاء مصر عزيزة أبية كريمة على مر الزمن.

المشاركون في المسرحية

العرض تمثيل محمد الجراز، أحمد عبدالدايم، أحمد عبدالفتاح، رندا يوسف، رودينا الجاويش، محمد الشريني، عبدالرحمن إبراهيم، عبدالحميد أمجد، محمد نبيل، حنين صفوت، حمدى عماد، إسلام حمدى، مرفت خالد، همس محمد، تأليف وإخراج محمد سعد الدين زناتي.

حضر العرض لجنة التحكيم المكونة من الفنانه وفاء الحكيم، الكاتبة أمل ممدوح، ا. محمود جمال، ومقرر اللجنة رجب أحمد، والعرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وقدم ضمن عروض إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبدالرحمن.

استعراضات سلمى عماد، مايا أحمد، سلمي عادل، ندى السيد، نورهان عصام، ريهام أحمد، بتول علاء، ديكور أحمد عبدالفتاح، تنفيذ ديكور أشرف عصام، الحان وغناء أشرف عوض، أشعار محمد الجزار، استعراضات يوسف الصغير، ملابس حسنة رشاد، دعاية وتصميم وتصوير أحمد عادل الدغا، مساعد محروس فخرى، إضاءة أحمد حلمى، موسيقي وداتا شو أحمد يوسف، الراقصين عمر ياسر، أحمد وليد، محمد طارق أحمد محمد، عبدالله ياسر، مخرج منفذ أحمد يوسف.