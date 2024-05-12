"خرجوني من السجن وأنا مش هرميه بالطوب".. المتهم بإنهاء حياة جاره بالفيوم ينهار أمام المحكمة

انهار المتهم “حسام رمضان أحمد.ع” 38 عامًا، ويقيم بقرية الإعلام بدائرة قسم شرطة الفيوم، أمام هيئة محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار أدهم أبو ذكرى، اليوم، قائلًا: “خرجوني من السجن وأنا مش هرميه بالطوب.. فيما رفضت المحكمة طلب المحامي بتأجيل القضية، وانسحب المحامي من المرافعة”.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة حيث تبين من أوراق القضية رقم 89393 لسنة 2023 جنح مركز شرطة الفيوم، والمقيدة برقم 2100 لسنة 2053جنايات كلي الفيوم، قام في يوم 3 مارس 2023 بدائرة مركز شرطة الفيوم بأن المتهم" حسام رمضان أحمد.ع. 38 عامًا، ويقيم بقرية الإعلام بدائرة قسم شرطة الفيوم، قام بمهاجمة جاره ويدعي "سيد عويس خلف 43 عاما "، من الخلف، حيث سدد له عدة ضربات قوية بفأس ضخم، فلفظ أنفاسه الأخيرة، جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الفيوم. وتوجيه تهمه القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

بلاغ للشرطة

تلقى اللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز الفيوم، يفيد بتلقي بلاغ من شرطة النجدة بمقتل محامي يدعى "سيد خلف" في العقد الرابع من العمر ومقيم بقرية الإعلام التابعة لمركز الفيوم، على يد جارة بالمنزل بطريقة وحشية بشعة أثناء جلوسه أمام منزله.

خرجوني من السجن وانا مش هرميه بالطوب.. المتهم بإنهاء حياة جاره بالفيوم ينهار أمام محكمة الجنايات

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ، وأثبت التحريات الأولية أن المجني عليه كان جالس على كرسي أمام منزله وغفله الجاني وانقض عليه من الخلف وقام بضربه بفأس على رأسه، مما أدى إلى مصرعه في الحال على مرأى ومسمع من الجيران.

المتهم

المتهم