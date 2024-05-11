"غرقنا يا عمو سامى".. روبى تشعل مواقع التواصل الاجتماعى بـ"الليلة حلوة"

أشعلت روبي، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وتصدرت الترند من خلال أغنيتها الجديدة "الليلة حلوة"، التي طرحتها مساء أمس، ولاقت تفاعلًا من قِبل الجمهور عليها.

وأطلقت روبي مساء أمس، كليب أغنيتها الجديدة "الليلة حلوة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" كأول أغنياتها الصيفية لهذا العام، واستقبل الجمهور الأغنية بحفاوة شديدة واشتياق لصوت "روبي" وطريقة غنائها.

كيف تفاعل روّاد السوشيال مع كليب “الليلة حلوة”

وكتب سامي همام، من مستخدمي السوشيال ميديا على كليب أغنية "الليلة حلوة"، قائلًا: "شكلنا غرقنا يا عمو سامي"، فيما غازلها حساب يحمل اسم وسام، من روّاد "فيسبوك"، معلقًا: "تخصص الشقاوة بنفسها أهي".

وعلّقت لوجي أشرف، من متابعي الفنانة روبي، قائلة: "روبي طول الوقت متألقة وجميلة أنا بصراحة بحبها أوي"، وأشادت إلهام عباس، من مستخدمي فيسبوك، معلقًة: "الفساتين كتير حبيتهم".

تفاصيل كليب "الليلة حلوة" لـ روبي

يٌجدر الإشارة إلى أن كليب "الليلة حلوة"، صورته النجمة روبي، في لبنان خلال الفترة الماضية، ويعد الكليب هو أول إنتاج مشترك بين فيرال ويف وإسلام صيام.

روبي والـ 3 ساعات متواصلة

وقبل "الليلة الحلوة"، أحدثت روبي الجدل لعِدة أيام بأغنيتها الشهيرة “3 ساعات متواصلة”، والتي أثارت الرأي العام بما تحمله من كلمات تحتمل أكثر من معنى.

وكشفت "روبي" عن مواعيد جولتها الغنائية المقبلة في أمريكا الشمالية والمقرر أن تقام بدءًا من شهر يونيو المقبل، حيث ستقام أولى الحفلات يوم الجمعة 14 يونيو في تورنتو، مرورًا بحفل غنائي في مدينة نيويورك يوم 15 يونيو، وحفل في العاصمة واشنطن يوم 21 يونيو، وأخيرًا بحفل في مدينة لوس أنجلوس يوم 23 يونيو.

يذكر أن روبي شاركت في رمضان 2024 بحملة إعلانية كبيرة، وقدمت مع الفنانة دينا الشربيني فوازير ضمن الحملة.