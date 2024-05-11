السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

"غرقنا يا عمو سامى".. روبى تشعل مواقع التواصل الاجتماعى بـ"الليلة حلوة"

روبي
روبي

أشعلت روبي، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، وتصدرت الترند من خلال أغنيتها الجديدة "الليلة حلوة"، التي طرحتها مساء أمس، ولاقت تفاعلًا من قِبل الجمهور عليها.

وأطلقت روبي مساء أمس، كليب أغنيتها الجديدة "الليلة حلوة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" كأول أغنياتها الصيفية لهذا العام، واستقبل الجمهور الأغنية بحفاوة شديدة واشتياق لصوت "روبي" وطريقة غنائها.

كيف تفاعل روّاد السوشيال مع كليب “الليلة حلوة”

وكتب سامي همام، من مستخدمي السوشيال ميديا على كليب أغنية "الليلة حلوة"، قائلًا: "شكلنا غرقنا يا عمو سامي"، فيما غازلها حساب يحمل اسم وسام، من روّاد "فيسبوك"، معلقًا: "تخصص الشقاوة بنفسها أهي".

وعلّقت لوجي أشرف، من متابعي الفنانة روبي، قائلة: "روبي طول الوقت متألقة وجميلة أنا بصراحة بحبها أوي"، وأشادت إلهام عباس، من مستخدمي فيسبوك، معلقًة: "الفساتين كتير حبيتهم".

بعد أزمة "3 ساعات متواصلة".. "روبى" تتصدر الترند بـ"الليلة الحلوة"

رقصات واستعرضات روبي في كليب “الليلة حلوة” تتصدر ترند السوشيال ميديا (صور)

روبى تطلق أول كليبات الصيف "الليلة حلوة" (فيديو)

روبى تطلق بوستر أحدث أغانيها "لو يرجع" على طريقة السنجل

فيديو.. روبي تطرح برومو كليب أغنيتها الجديدة "الليلة حلوة"

تفاصيل كليب "الليلة حلوة" لـ روبي

يٌجدر الإشارة إلى أن كليب "الليلة حلوة"، صورته النجمة روبي، في لبنان خلال الفترة الماضية، ويعد الكليب هو أول إنتاج مشترك بين فيرال ويف وإسلام صيام.

روبي والـ 3 ساعات متواصلة

وقبل "الليلة الحلوة"، أحدثت روبي الجدل لعِدة أيام بأغنيتها الشهيرة “3 ساعات متواصلة”، والتي أثارت الرأي العام بما تحمله من كلمات تحتمل أكثر من معنى.

وكشفت "روبي" عن مواعيد جولتها الغنائية المقبلة في أمريكا الشمالية والمقرر أن تقام بدءًا من شهر يونيو المقبل، حيث ستقام أولى الحفلات يوم الجمعة 14 يونيو في تورنتو، مرورًا بحفل غنائي في مدينة نيويورك يوم 15 يونيو، وحفل في العاصمة واشنطن يوم 21 يونيو، وأخيرًا بحفل في مدينة لوس أنجلوس يوم 23 يونيو.

يذكر أن روبي شاركت في رمضان 2024 بحملة إعلانية كبيرة، وقدمت مع الفنانة دينا الشربيني فوازير ضمن الحملة.

تفاصيل كليب الليلة حلوة لـ روبي كليب الليلة حلوة روبي غرقنا يا عمو سامي روبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ الليلة حلوة روبي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بـ الليلة حلوة مواقع التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

مسلسل بيت الرفاعي.. ملخص الحلقة 19

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

من هى سامية العطوش ملكة جمال العرب 2024؟.. خلال سطور

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

أروى.. من رواية مقامات الغضب

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

أسطورة.. أحمد خالد توفيق

الأكثر قراءة

بعد ثبوت إيجابية تحليل المخدرات.. شقيق ضحية عصام صاصا: عايزين حقنا (لايف)

اتهام جديد ينتظر عصام صاصا بعد ثبوت تعاطيه المخدرات.. والعقوبة المتوقعة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

تأييد حبس المتهم المتسبب فى عاهة للإعلامية إيمان الحصرى عامين مع الشغل

رسالة غامضة من ياسمين عبدالعزيز لـ أحمد العوضى.. فما سرها؟

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟