الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

روبى تطلق بوستر أحدث أغانيها "لو يرجع" على طريقة السينجل

روبي
روبي

أطلقت النجمة روبي، قبل قليل، بوستر أغنيتها الجديدة "لو يرجع" عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أغنية روبي الجديدة لو يرجع


أغنية "لو يرجع" لروبي تطلقها على طريقة السينجل، وهي من كلمات عليم وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع ومكس وماستر هشام البنا وتوزيع رقمي فيرال ويڤ.

 

وكانت آخر أغنيات روبي هي  "3 ساعات متواصلة"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وهي من توزيع توما.

وحققت الأغنية نجاحا كبير حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأغنية بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت محركات البحث تفاعلا كبيرا وزيادة في معدلات البحث عن كلمات الأغنية.

النجمة روبي روبي لو يرجع أغنية روبي الجديدة لو يرجع أغنية روبي الجديدة

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