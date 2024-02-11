من هى سامية العطوش ملكة جمال العرب 2024؟.. خلال سطور

فازت سامية العطوش من دولة المغرب بلقب ملكة جمال العرب 2024، في الساعات الأولى من صباح اليوم بحفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، كما حصلت ريهام الخطيب من مصر على لقب الوصيفة، كما فازت خلود القاسمي ملكة جمال العرب تونس 2024 بلقب سفيرة الجمال العربي في مسابقة ملكة جمال العرب وأوروبا 2024، والتي نظمتها مؤسسة ملكة جمال العرب بالعالم العربى وأوروبا "مهرجان السياحة العربية" برئاسة الدكتورة حنان نصر.

وفازت اللبنانية مريم زعيتر بلقب ملكة جمال العرب فى أوروبا 2024، وشاركت في مسابقة جمال العرب في أوروبا والتي أقيمت بالقاهرة وأعلنت نتائجها صباح اليوم، بعد فوزها بلقب ملكة جمال العرب في تركيا، والتي أقيمت في مدينة بروكسل، بلجيكا شهر يناير الماضي، هي من مواليد 28 يوليو1991، فازت خلود القاسمي ملكة جمال العرب تونس 2024 بلقب سفيرة الجمال العربي، وتعتبر خلود من الشخصيات المؤثرة في مجال خدمة المجتمع بدولة تونس، كما أنها تتميز بثقافتها والذكاء الشديد، وتتوقع أن يكون لها تأثير شديد في مجال خدمة المجتمع، كما كانت ردودها على أسئلة لجنة المسابقة مقنعة عندما تحدثت عن طموحاتها في المستقبل.

وإليكم معلومات عن الفائزة سامية العطوش خلال سطور:

طالبة.

تدرس فى كلية العلوم السياسية.

دولة المغرب.

مواليد 2004.

عمرها 20 عامًا.

لها نشاط اجتماعي وإنساني في دولة المغرب.

يذكر أنه شاركت فى المسابقة 14 متسابقة وهن: ريهام الخطيب مصر، أمل ماريه بودوايه الجزائر، مهرة فرجاني ليبيا وخلود القاسمي تونس، دعاء عاطف لبنان، آية النعيمي العراق، فادية شادي فلسطين، سارة ياسر من الأردن، سامية العطوش المغرب، وراما شدوح سوريا، هنادي فضل الله السودان، هبة الله الكعيني، مريم زعيتر لبنانية، وبشرى دحلب من الجزائر، ومن فرنسا الجزائرية إيميليا بوجورا، وبلجيكا المغربية شيما حانونتي وإكرام شرجي.