الثلاثاء 07 مايو 2024
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مصر

وزير الرى: تأهيل 3230 كيلو متر ضمن "حياة كريمة"

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا عن موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة".

واستعرض "سويلم" موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة "حياه كريمة - المرحلة الأولى" بأطوال إجمالية حوالي 4000 كيلومتر، حيث بلغت أطوال الترع التي تم نهو تأهيلها حوالي 3230 كيلومتر، وجاري استكمال تنفيذ 770 كيلومتر أخرى.

وقال "سويلم" إنه منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في يناير 2019 والتي تهدف لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصري، تقوم وزارة الموارد المائية والري بدور محوري في تنفيذ هذه المبادرة، خاصة أن مشروعات الموارد المائية ذات أهمية بالغة فى تحقيق التنمية المستدامة باعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية.

وأضاف، أن الوزارة أسهمت في مبادرة "حياه كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة في مجالات حماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار، حيث ساهمت هذه المشروعات في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمراكز المبادرة.

كما تقوم وزارة الموارد المائية والري بالمشاركة بشكل بارز في مبادرة "حياه كريمة" من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة، حيث دبرت الوزارة 147  قطعة من الأراضي من منافع الري بمساحة تجاوز 4219 ألف متر مربع بمحافظات "سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بنى سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية"، وذلك لإقامة 188 مشروع خدمي في إطار المبادرة مثل "مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية".

وزير الرى: 35 مليار جنيه لمشروعات تنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين

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