الثلاثاء 26 مارس 2024
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مصر

"سويلم": وزارة الري تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف المشروعات المائية الجاري تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة".

واستعرض "سويلم" خلال الاجتماع، موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة "حياه كريمة - المرحلة الأولى" بأطوال إجمالية حوالى ٤٠٠٠ كيلومتر، حيث بلغت أطوال الترع التى تم نهو تأهيلها حوالى ٣٢٢٠ كيلومترًا، وجارٍ استكمال تنفيذ ٧٨٠ كيلومترًا.

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من كافة أعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" طبقا للبرامج الزمنية المقررة، مع التشديد على المتابعة المستمرة على الأرض من مهندسى الوزارة بالمحافظات لكافة مراحل التنفيذ لضمان جودة التنفيذ ونهو الأعمال بأعلى مستوى من الجودة، والتركيز الشديد علي جودة أعمال التبطين المنفذة، ونسب الأسمنت ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

وقال "سويلم"، إنه ومنذ انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في شهر يناير ٢٠١٩، تلعب وزارة الموارد المائية والري دورًا محوريًا في تنفيذ هذه المبادرة؛ باعتبار أن المياه عنصر رئيسي فى كافة المشروعات التنموية، والتي ساهمت في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بمراكز المبادرة.

كما تُشارك وزارة الموارد المائية والري بشكل بارز في مبادرة "حياه كريمة"؛ من خلال توفير قطع أراضى منافع الرى لإقامة منشآت خدمية عليها لخدمة الأهالى بمراكز المبادرة، حيث قامت الوزارة بتدبير عدد (١٤٧) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٤٢١٩ ألف متر مربع بمحافظات (سوهاج، المنوفية، قنا، المنيا، دمياط، أسوان، الأقصر، أسيوط، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، بنى سويف، الإسماعيلية، الفيوم، الجيزة، القليوبية)، وذلك لإقامة ١٨٨ مشروعًا خدميًا في إطار المبادرة مثل (مراكز شباب - محطات رفع - محطات معالجة - مدارس - وحدات صحية - نقاط إسعاف - نقاط شرطة - مطافئ - مجمعات خدمية ومكاتب بريد - مواقف - جمعيات زراعية - مجمعات خدمية وزراعية).

هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى المشروعات المائية موقف أعمال حياة كريمه لمرحلة الأولى

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