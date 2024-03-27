الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"الري" توقع بروتوكولًا مع "الشباب والرياضة" لنشر التوعية المائية

وزير الري
وزير الري

نظمت وزارة الموارد المائية والرى احتفالية بمناسبة "يوم المياه العالمى"، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة؛ لنشر التوعية المائية من خلال تعزيز المشاركة في الجهود التي تقوم بها وزارة الري لتوعية فئات متنوعة من المواطنين وخاصة الشباب داخل مراكز الشباب بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من خلال الندوات التي تٌعقد لهذا الغرض، ودعم التعاون بين الوزارتين في هذا الشأن من خلال إعداد مطبوعات ومنشورات إرشادية بغرض توعية الشباب بضرورة حماية نهر النيل والمحافظة عليه من التلوث والتعدي.

ويتم إدراج مفاهيم التنمية المستدامة فى المحتوى العلمى لموضوعات الندوات والتركيز على محاور (المياه والبيئة – دور المرأة والشباب - التغيرات المناخية)، حيث سبق بالفعل تنفيذ 32 ندوة في محافظات “بورسعيد - السويس - دمياط - الشرقية - الإسكندرية - أسوان” استفاد منها ما يقرب من 1650 شاب وفتاة من أبناء مراكز الشباب، وسوف يتم استكمال التنفيذ في باقي المحافظات من خلال المذكرة  التي تم توقيعها بين الوزارتين.

كما شهد الوزيران توقيع 2 بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والرى مع البنك الأهلى المتحد – مصر وبنك قطر الوطنى QNB، والمتضمنان مشاركة البنكين في الجهود التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من خلال الندوات التي يشاركون فيها، وإدراج مفاهيم التنمية المستدامة فى المحتوى العلمى لموضوعات الندوات، والتعاون في إضافة رسائل توعية عبر البريد الإلكتروني للموظفين والعملاء.

وجرى تم خلال الاحتفالية عرض ملخص بحث علمى مقدم من الدكتور أشرف الأشعل الأستاذ المتفرغ بالمركز القومى لبحوث المياه تحت عنوان "تحقيق الإستدامة في مشروعات تأهيل الترع"، وعرض ملخص آخر لبحث علمى مقدم من الدكتور موجوانى مزيرى بمركز التميز بالجامعة الأمريكية تحت عنوان "تحسين موارد المياه المستخدمة في الزراعة من خلال استراتيجيات الاستزراع المائي والزراعة المتكاملة المتقدمة".

يوم المياه العالمي توقيع بروتوكول المشاركة ترشيد المياه الوزارتين المواطنين

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