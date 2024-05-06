مصدر رفيع المستوى: حركة دخول المساعدات لقطاع غزة مستمرة وقصف حماس كرم أبوسالم عثر المفاوضات

أكد مصدر رفيع المستوى، اليوم الإثنين، أن معبر رفح يعمل بشكل طبيعي وحركة دخول المساعدات إلى قطاع غزة مستمرة.

وقال مصدر رفيع المستوى إن قصف حركة حماس منطقة كرم أبوسالم تسبب في تعثر مفاوضات الهدنة، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وأشار مصدر رفيع المستوى إلى أن الوفد الأمني المصري يكثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين الطرفين.

مصر وفرت النصيب الأكبر من المساعدات إلى غزة

وفي وقت سابق، أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن مصر وفرت النصيب الأكبر من المساعدات إلى غزة، وذكر أن إسرائيل تفرض الحصار والعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في القطاع، وتضع العراقيل غير القانونية أمام النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات.

ودعا "شكري"، في هذا الإطار، للتمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720، واستحداث الآلية الأممية في غزة للإنفاذ الفوري غير المشروط للمساعدات الإنسانية داخل القطاع.