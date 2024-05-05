الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الصحة" تناشد المواطنين التوجه لأقرب مركز سموم عند ظهور هذه الأعراض

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

ناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين التوجه إلى أقرب مستشفى أو مركز علاج سموم فورًا عند ظهور أى أعراض مرضية خلال (24) ساعة من تناول الفسيخ، وذلك لإنقاذ حياته، حيث يتم إعطاء المصاب المصل المضاد للسم، وهو العلاج الوحيد له والمصرح به، ويتم عن طريق الحقن الوريدى ليتعادل مع جزيئات السم الذى يؤثر على الجهاز العصبى للإنسان، وهو عبارة عن زجاجة "250 مللى" وقد يحتاج المصاب إلى 3 زجاجات من المصل، ويتراوح عمر المصل المضاد فى الدورة الدموية من "5 - 8" أيام، وتزداد فاعليته عندما يؤخذ فى الأيام الأولى من الإصابة ليمنع تطور الحالة وللحفاظ على سلامتها.

وأوضحت الوزارة، أن الأعراض الأولى للتسمم تظهر خلال من 8 - 12 ساعة من تناول الفسيخ الملوث، وهى زغللة فى العين وازدواجية فى الرؤية وجفاف بالحلق وصعوبة فى البلع وضعف بالعضلات، تبدأ بالأكتاف والأطراف العليا، وتنتقل إلى باقى الجسم وضيق بالتنفس وفشل فى وظائف التنفس من الممكن أن تؤدى إلى الوفاة.

وذكرت الوزارة، أن السموم الموجودة فى الفسيخ لا يبطل مفعولها وتأثيرها على الإنسان، إلا إذا تعرض الفسيخ إلى درجة حرارة 100 درجة مئوية لمدة عشر دقائق، مثل القلي في الزيت.

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وشدد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على التزام أصحاب المنشآت الغذائية خاصةً التى تقدم الأكلات المشهورة التى ترتبط بموسم شم النسيم، بنظافة تلك المنشآت والبيئة المحيطة بها، وتهوية المكان وإضاءته جيدًا، وتواجد العديد من النوافذ المناسبة، بالإضافة إلى خلو تلك المنشآت من المخلفات أو الحشرات الطائرة والزاحفة، ووجود سلال قمامة محكمة الغلق تُفتح بالقدم، ووجود مطهرات أو منظفات، ومناشف أحادية الاستخدام.

وزارة الصحة الصحة والسكان علاج سموم المصل الحقن

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