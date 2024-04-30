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مصر

المصل واللقاح: أسترازينيكا حصل على الموافقة الطارئة.. ولا معلومات تفيد بظهور آثار جانبية له

أسترازينيكا
أسترازينيكا

علق الدكتور مصطفى المحمدي، رئيس التطعيمات في المصل واللقاح، على تصريحات تسبب لقاح كورونا الخاص بشركة أسترازينيكا بالجلطات، قائلا إنه تم إعطاء لقاح “أسترازينيكا” بند الموافقة الطارئة، بمعنى أن أي شخص تلقى اللقاح يكون تحت إشراف طبي، ووفقا لمسئوليته الخاصة.

وقال المحمدي في تصريحات له إن استخدام اللقاح يجرى بشكل طبيعي في مصر وليس لديه بشكل شخصي أي معلومات بخصوص ظهور آثار جانبية خطيرة لمتلقي لقاح أسترازينيكا.

وتابع رئيس التطعيمات في المصل واللقاح، أنه من الممكن وجود حالات طارئة ونادرة تظهر عليها آثار جانبية مع حصول ملايين الأشخاص على اللقاح. 

بيان أسترازينيكا

وأضاف مدير التطعيمات في المصل واللقاح أن شركة أسترازينيكا أصدرت بيانا يفيد بأن البعض تعرض لمضاعفات وقتية وتم علاجها والتعامل معها، وهذا أمر وارد في جميع اللقاحات والأدوية، أما مسألة الوفاة من لقاح أسترازينيكا فهى مسألة تحتاج إلى دراسة تؤكد العلاقة السببية بين اللقاح والوفاة وهذا لم يتم حاليا.

وأشار مدير تطعيمات المصل واللقاح إلى أن لقاح أسترازينيكا أو غيره من اللقاحات ما زالت تستخدم حاليا ولم يتم إصدار أى بيانات من المنظمات الدولية بوقف استخدامها مطلقا وما زالت تستخدم في مصر، مضيفا أن ظهور بعض الحالات التى تأثرت من اللقاح جاء لأن اللقاح استخدم على نطاق عال للغاية وتم تطعيم به عشرات الملايين من البشر.

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