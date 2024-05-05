الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

تناول العنب الأحمر يوميا.. ثورة صحية لجسمك

العنب الأحمر
العنب الأحمر

العنب الأحمر من الفواكه الشهيرة بفوائدها الصحية العديدة، حيث يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم  ومن أبرز الأسباب التي تجعل تناول العنب الأحمر ذو أهمية كبيرة.

ماذا يحدث فى جسمك عند تناول العنب الأحمر بشكل يومي؟ 

ووفقا لما قالته الدكتورة مرام نبيل خبيرة التغذية فانه غني بالمواد المضادة للأكسدة، يحتوي العنب الأحمر على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويد والريسفيراتول، التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان. 

كما يعمل على تحسين صحة القلب، يساهم تناول العنب الأحمر في خفض مستويات الكولسترول الضار في الدم، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل الذبحة الصدرية والسكتة القلبية.

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فوائد العنب الأحمر 

تقوية جهاز المناعة: يحتوي العنب الأحمر على فيتامين سي وفيتامين ك، وهما مضادات للأكسدة تعزز من جهاز المناعة وتساعد في مكافحة الالتهابات والأمراض.

تحسين صحة الجلد: يعزز تناول العنب الأحمر صحة الجلد ويساهم في تأخير علامات الشيخوخة، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي تقوم بحماية الجلد من التلف الناجم عن الجذور الحرة.

تحسين وظائف الدماغ: يحتوي العنب الأحمر على مركبات تسمى البوليفينولات التي تعزز الأداء العقلي وتحسن الذاكرة والتركيز، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض الشيخوخة العقلية مثل الزهايمر.

تعزيز الهضم: يحتوي العنب الأحمر على كميات كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتقليل مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والانتفاخ.

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تقليل ضغط الدم: يحتوي العنب الأحمر على مركب يدعى البوليفينول، الذي يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين وظائف الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم.

تعزيز صحة العينين: يحتوي العنب الأحمر على مضادات للأكسدة مثل اللوتين والزياكانثين، التي تساعد في حماية العينين من التلف الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية وتقليل خطر الإصابة بأمراض العين مثل الزرق.


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