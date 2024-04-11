7 أسباب تجعلك تتناول العنب بشكل يومي خلال الصيف

العنب الأخضر أو ​​الأرجواني أو الأزرق الداكن هو فاكهة متوفرة بالعديد من الألوان والأذواق المختلفة إنها تنمو في جميع أنحاء العالم وقد تأتي مع أو بدون بذور، ومع وجود الكثير من التنوع، قد تجعلك الفاكهة تتساءل: "هل العنب مفيد لك؟".

بالإضافة إلى كونه لذيذًا تمامًا، يقدم العنب العديد من الفوائد الصحية بدءًا من كونه مصدرًا لمضادات الأكسدة والحفاظ على رطوبة الجسم.

فيما يلي 7 طرق يحقق بها جسمك أقصى استفادة من العنب وكيف يمكنك دمجه في الوجبات والوجبات الخفيفة.

يساعد في صحة العظام

يوفر العنب مصدرًا جيدًا لفيتامين K والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وكلها تدعم صحة العظام. قد يؤدي نقص هذه العناصر الغذائية إلى زيادة خطر الإصابة بكسور العظام.

يعزز مناعتك

كوب واحد من العنب يوفر 4.8 ملليجرام من فيتامين C، وهو ضروري لتعزيز المناعة، ويدعم العنب أيضًا جهاز المناعة لديك من خلال خصائصه الطبيعية المضادة للميكروبات التي تحميك من البكتيريا والفيروسات، قد يكون للصباغ الموجود في العنب، وكذلك العديد من الفواكه والخضروات الأخرى، خصائص مضادة للميكروبات.

يوفر مضادات الأكسدة المفيدة

يحتوي العنب على العديد من مضادات الأكسدة المختلفة. كيرسيتين - وهو أحد مضادات الأكسدة التي تعطي العنب الأرجواني والأسود ألوانه - يحمي من الأمراض التنكسية العصبية. وجد الباحثون أن العنب يحمي إلى حد ما من ظهور مرض الزهايمر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في العنب، والتي تسمى البوليفينول، تدعم صحة الأمعاء. يمكن لهذا الدعم الصحي للأمعاء أيضًا أن يعزز المناعة ويعزز الحالة المزاجية الإيجابية.

يعزز النوم بشكل أفضل

تم العثور على كميات ضئيلة من الميلاتونين في العنب، فيمكن أن يعزز الميلاتونين النوم الطويل والمريح، فالميلاتونين هو هرمون يتم إنتاجه في دماغك، عندما يحل الظلام في الخارج، ينتج دماغك الميلاتونين للمساعدة في إيقاعك اليومي ونومك، ويمكن أن يساعد الميلاتونين في علاج اضطراب الرحلات الجوية الطويلة واضطرابات النوم والقلق قبل الجراحة أو بعدها.

يعد الحصول على قسط كافٍ من النوم أمرًا أساسيًا لأن الحرمان من النوم يرتبط بالعديد من المخاطر الصحية، وتشمل بعض هذه المخاطر مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة والسكتة الدماغية.

يحسن صحة قلبك

يعزز العنب أيضًا صحة القلب والأوعية الدموية بعدة طرق مختلفة. وجدت دراسة أن مركب ريسفيراترول الموجود في العنب يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، كما وجد أنه:

صد تصلب الشرايين

منع السكتات الدماغية والنوبات القلبية

خفض ضغط الدم

6. يحمي عينيك

هناك صبغتان موجودتان في العنب، اللوتين والزياكسانثين، تحميان صحة العين . تساعد هذه الصبغات على:

تعزيز التباين البصري

زيادة المدى البصري

تقليل الانزعاج من الوهج والأضواء الساطعة