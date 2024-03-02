محافظة البحيرة تعتمد المخطط التفصيلي لقرية صفط العنب في كوم حمادة

نشرت الوقائع الرسمية قرار محافظة البحيرة رقم 3287 لسنة 2023 باعتماد خريطة المخطط التفصيلي لقرية “صفط العنب” التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط العنب مركز كوم حمادة، وذلك وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

ونص قرار محافظة البحيرة قرار رقم 3287 لسنة 2023 صادر بتاريخ 19/12/2023 محافظ البحيرة بعد الاطلاع على القانون 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1063 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخططات الإستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرية (صفط العنب) التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط العنب مركز كوم حمادة ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلي لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 2023/11/2، والمنتهى إلى "لا مانع من السير في استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخطط التفصيلي لقرية صفط العنب التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط العنب مركز كوم حمادة وذلك طبقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أن يتم عرضه على ارئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه نظرًا لحل المجالس الشعبية نزولًا على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م"؛ وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛ قــــــرر:

(المادة الأولى)، تعتمد خريطة المخطط التفصيلي لقرية صفط العنب التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط العنب مركز كوم حمادة وذلك وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)، تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلي المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانوني.

(المادة الثالثة)، على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة نشر القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى أن يعرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه.