السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

محافظة البحيرة تعتمد المخطط التفصيلي لقرية صفط العنب في كوم حمادة

اللواء هشام آمنة
اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة

نشرت الوقائع الرسمية قرار محافظة البحيرة رقم 3287 لسنة 2023 باعتماد خريطة المخطط التفصيلي لقرية “صفط العنب” التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط العنب مركز كوم حمادة، وذلك وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

ونص قرار محافظة البحيرة قرار رقم 3287 لسنة 2023 صادر بتاريخ 19/12/2023 محافظ البحيرة بعد الاطلاع على القانون 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1063 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخططات الإستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرية (صفط العنب) التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط العنب مركز كوم حمادة ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلي لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 2023/11/2، والمنتهى إلى "لا مانع من السير في استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخطط التفصيلي لقرية صفط العنب التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط العنب مركز كوم حمادة وذلك طبقًا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنه 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أن يتم عرضه على ارئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه نظرًا لحل المجالس الشعبية نزولًا على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م"؛ وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛ قــــــرر:

"الوقائع" تنشر قرار "الإسكان" باعتماد المخطط التفصيلي بمركز الحى الثاني بالعبور الجديدة

 (المادة الأولى)، تعتمد خريطة المخطط التفصيلي لقرية صفط العنب التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط العنب مركز كوم حمادة وذلك وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. 

(المادة الثانية)، تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلي المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانوني.

 (المادة الثالثة)، على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة نشر القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى أن يعرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليه.

الوقائع الرسمية محافظة البحيرة خريطة المخطط التفصيلي صفط العنب للوحدة المحلية لقرية صفط العنب مركز كوم حمادة القانون 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما المجالس الشعبية المحلية لمادة الأولى رئيس مجلس الوزراء ل

مواد متعلقة

"الوقائع" تنشر قرار "الإسكان" باعتماد المخطط التفصيلي بمركز الحى الثاني بالعبور الجديدة

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

تطورات مفاجئة بأزمة دفن حلمى بكر.. شقيقه يظهر فى الصورة

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

هل يعود جثمان حلمي بكر للدفن في الشرقية؟.. زوجته توضح

بعد إثارة الجدل حول موقفها.. جامعة العريش تُصدر بيانًا بشأن "نيرة الزغبى"

رويترز: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة بالقاهرة غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادي.. حكومة الاحتلال تغري العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود