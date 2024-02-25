"الوقائع" تنشر قرار "الإسكان" باعتماد المخطط التفصيلي بمركز الحى الثاني بالعبور الجديدة

نشرت الوقائع المصرية اليوم قراروزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 700 لسنة 2023 باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 14.61 فدان بما يعادل 61350.31م٢ بمركز الحى الثانى بمدينة العبور المخصصة لجامعة عين شمس لإقامة مدرج تعليمى لكلية الطب بجامعة عين شمس بنظام نقل الأصول

ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزارى رقم 700 لسنة 2023 بتاريخ 21/8/2023، باعتماد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 14.61 فدان بما يعادل 61350.31م٢ بمركز الحى الثانى بمدينة العبور المخصصة لجامعة عين شمس لإقامة مدرج تعليمى لكلية الطب بجامعة عين شمس بنظام نقل الأصول وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ١٩٧٩ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية.

كما نص على على قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (22) بتاريخ 4/3/2008 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 14600م٢ بمركز الحى الثانى لجامعة عين شمس لإقامة مدرج تعليمى لطلبة كلية الطب بنظام نقل الأصول وتسليم الأرض لحين الانتهاء من إجراءات نقل الأصول؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (28) بتاريخ 2/12/2008 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة ٢١٥81م٢ لجامعة عين شمس وضمها إلى المساحة السابق تخصيصها لتصبح المساحة الإجمالية 36181م٢ بما يعادل 8.6 فدان والعبرة بالمساحة المسلمة على الطبيعة لإقامة مبنى تعليمي.

ونص على محضر الاستلام المحرر بتاريخ 10/2/2009 لقطعة الأرض عاليه بمساحة 16181م٢ بمركز الحى الثانى لإقامة مدرج تعليمى لكلية الطب بجامعة عين شمس ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم (84) بتاريخ 6/5/2015 بالموافقة على إعادة التعامل على قطعة الأرض البالغ مساحتها 8.6 فدان بمركز الحى الثانى بمدينة العبور والسابق تخصيصها لمستشفيات جامعة عين شمس لإقامة مبنى تعليمى لطلبة كلية الطب وذلك بنظام نقل الأصول مع منحها مهلة لمدة عام لتقديم موافقة جهات الاختصاص على نقل الأصول (وزارة المالية ووزارة التخطيط) على أن يتم تقديم ما يفيد إدراج المشروع بالخطة الخمسية وتقديم برنامج زمنى للتنفيذ يتناسب مع المخصصات المالية بخطة الجامعة ؛ وعلى كتاب أمين عام جامعة عين شمس بتاريخ 17/11/2015 والمتضمن تفويض الدكتور محمد عبد الكريم صالحين الأستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس الاستشارى العام للمشروع للقيام بإجراءات المشروع المقدم عاليه؛ قــــــــرر

مادة 1 - يعتمد المخطط التفصيلى لقطعة الأرض بمساحة 14.61 فدان بما يعادل 61350.31م٢ بمركز الحى الثانى بمدينة العبور المخصصة للسادة جامعة عين شمس لإقامة مدرج تعليمى لكلية الطب بجامعة عين شمس بنظام نقل الأصول، وذلك طبقًا للاشتراطات والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع جامعة عين شمس بتاريخ 8/9/2016 وملحقه المبرم بتاريخ 7/11/2021 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة 2 - تلتزم جامعة عين شمس بتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبان) خلال المدة المحددة لانتهاء المشروع وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.

مادة 3 - تلتزم جامعة عين شمس باستيفاء وإحضار موافقات كافة الجهات المختصة ومنها وزارة التعليم العالى قبل مباشرة النشاط المخصص له قطعة الأرض، وفى حالة إخلالها بذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. مادة 4 - تلتزم جامعة عين شمس بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع. مادة 5 - تلتزم جامعة عين شمس بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ. مادة 6 - تلتزم جامعة عين شمس بسداد قيمة تدعيم المرافق الزائدة عن المقرر لها نتيجة زيادة قيمة نقل الأصول وذلك طبقًا للقواعد المعمول بها وطبقًا لما تقرره اللجان المختصة بالهيئة.

مادة 7 - تلتزم جامعة عين شمس بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ مادة 8 - تلتزم جامعة عين شمس بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة وفى موعد غايته 4/11/2032، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.