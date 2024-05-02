بمناسبة شم النسيم.. كواليس حلقة "مانشيت" من داخل قلعة صناعة الفسيخ (صور)

يعرض برنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي على قناة "CBC"، تقريرًا من داخل قلعة صناعة الفسيخ، مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، وذلك في إطار حلقاته الخارجية.

يجرى الإعلامي جابر القرموطي لقاءات متنوعة مع تجار ومصنعي الفسيخ وارتباط رواجها في الأعياد، فضلًا عن مراحل إنتاج الفسيخ، بدءًا من اختيار الأسماك الطازجة حتى بيع الفسيخ للمستهلكين.

كما يجري القرموطي لقاء من داخل أقدم محل لبيع الفسيخ في مصر مع حفيد مؤسس صناعة الفسيخ بكفر الشيخ، ولقاء مع أول سيدة تعمل في مجال الفسيخ بكفر الشيخ، ويختتم التقرير بلقاء ودي مع أهالي مركز بيلا في كفر الشيخ من داخل الأرض الزراعية، ويذكر أن برنامج "مانشيت" يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة السابعة مساء.